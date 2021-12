Ana Marcela e Poliana Okimoto decidem vaga para a Olimpíada

A nadadora baiana Ana Marcela e a paulista Poliana Okimoto participam nesta terça-feira, 28, às 6h, da seletiva para a Olimpíada de 2016. Inscritas na maratona olímpica (10 km) do Mundial de Kazan, na Rússia, eles precisam ser uma das 10 mais rápidas na prova para confirmarem a vaga.

A seletiva é válida para todos os países, observando o mesmo critério. Ana é a atual campeã da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas. Assim como o também baiano Allan do Carmo, que, nesta segunda, assegurou a sua presença no evento ao terminar na nona colocação, com um tempo de 1h50min23s1.

Por ser país-sede, o Brasil tem direito, no mínimo, a uma vaga, mas se as duas nadadoras forem top-10 no Mundial, todas se classificam.

