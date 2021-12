Ana Marcela e Isaquias Queiroz levam prêmio de atleta do ano

A nadadora Ana Marcela Cunha e o canoísta Isaquias Queiroz foram eleitos nesta terça-feira, 15, os atletas do ano de 2015 pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil). Eles superaram Marcelo Melo (tênis), a dupla Alisson/Bruno (vôlei de praia), Fabiana Murer (atletismo) e a dupla Agatha/Bárbara (vôlei de praia) e receberam o prêmio na festa realizada no Rio de Janeiro.

Ana Marcela Cunha, que disputa as provas de maratona aquática, ficou em terceiro lugar nos 10 km e em primeiro nos 25 km no Mundial de Kazan, na Rússia, em agosto. "Espero que o ano que vem seja melhor ainda, não só para mim como para todos nós atletas. Em 2016, que a gente brilhe muito e conquiste muitas medalhas", disse.

Isaquias Queiroz ganhou duas medalhas de ouro e uma de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, em julho, e uma de ouro e uma de bronze no Mundial de Canoagem Velocidade, em Milão, na Itália, em setembro.

Ele aproveitou para agradecer ao treinador Jesus Morlán, "sem ele não seria hoje esse atleta que todo mundo conhece e com as grandes conquistas que estou tendo, e à minha equipe da canoa". Isaquias mandou um recado para os brasileiros. "Acredite na gente, estamos treinando firme para 2016, para dar o nosso melhor e conseguir medalhas", afirmou.

Entre os treinadores, os premiados foram Ratko Rudic (polo aquático) e Leandro Andreão (vôlei de praia). O "atleta da torcida", eleito em votação pela internet, foi o nadador Thiago Pereira, que neste ano se tornou o maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos (com 23 pódios). Ele, no entanto, não esteve presente no evento porque a partir desta quarta-feira competirá no Open de Palhoça, em Santa Catarina, em busca do índice para os Jogos Olímpicos de 2016.

O nadador recebeu 24% dos votos em eleição feita pela página do Time Brasil no Facebook. Assim como Isaquias Queiroz e Ana Marcela Cunha, ele também faturou R$$ 30 mil. "Queria agradecer a todos que votaram em mim. É um prêmio de todos fãs e família. O ano de 2016 já começa com o pé direito", disse Thiago Pereira por meio de uma mensagem gravada em vídeo.

Ex-tenista

O ex-tenista Gustavo Kuerten foi o homenageado com o Troféu Adhemar Ferreira da Silva por todos os feitos de sua carreira. Guga chorou em seu discurso, arrancou gritos do público e cobrou os políticos brasileiros.

"Na posição que ocupo, eu aclamo aos nossos representantes, a quem está no governo do país e todos do poder publico e quem nos comanda que olhe para esta sala e se espelhe nesta sala (cheia de atletas). Sejam justos, honestos, brasileiros de verdade e esqueçam partido, panelinha e lutem pelo Brasil", disse, arrancando aplausos público.

Presente em duas edições dos Jogos Olímpicos (Sydney-2000 e Atenas-2004), Guga se emocionou bastante e falou com a voz embargada. "Hoje é o dia de 2015 que mais sinto orgulho de ser brasileiro. O esporte é fantástico, tem a capacidade de envolver as pessoas. Me lembro que só de ir para a Olimpíada já me sentia um campeão. E este prêmio é importante também para mostrar que o esporte brasileiro tem de ir além do resultado. Temos de deixar de ser marcados por ganhar ou não. O esporte vai além disso", afirmou.

Em 2000, Guga havia sido eleito o melhor atleta do ano, mas não pôde comparecer ao evento pois estava de férias após ter conquistado o título da Masters Cup (hoje ATP Finals), em Lisboa, e o posto de número 1 do mundo alguns dias antes. "Naquele ano minha mãe veio aqui receber, então é especial para mim estar aqui", disse.

