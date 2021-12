Ana Marcela e campeã olímpica se enfrentam em travessia de 8,5 km

A tetracampeã mundial Ana Marcela Cunha e a atual campeã olímpica, a holandesa Sharon van Rouwendaal, vão medir velocidade neste domingo, 9, no desafio Rio Negro Challenge, que será disputado nas águas do Rio Negro, em Manaus (AM).

Nomeada como Almirante Tamandaré, por ser uma prova da Marinha, a travessia terá 8,5 km de percurso em linha reta. A largada para o desafio será dada às 10h30 (da Bahia), próxima à Ponta do Camaleão, e a chegada na Praia de Ponta Negra.

Além das duas estrelas da natação internacional, outras 47 atletas de 11 estados estão inscritas na prova. Para evitar '"trânsito" pesado na água, a largada de Ana Marcela e Sharon van Rouwendaal está prevista para ser feita cinco minutos antes das demais concorrentes.

“Ana está em final de temporada e a Sharon, por ser europeia, está no começo. Mas as duas são extremamente competitivas e certamente veremos uma disputa acirrada pelo primeiro lugar. Elas devem nadar juntas durante a maioria do percurso e a vencedora só será conhecida nos últimos metros”, prevê Fernando Possenti, técnico de Ana Marcela.

Tribo indígena

Ana Marcela e seu técnico estão em Manaus desde a noite de segunda-feira, 3. Eles visitaram o Encontro das Águas Rio Negro e Solimões, conheceram uma tribo indígena e ainda fizeram um city tour passando pelo Teatro Amazona, Arena Amazônia, Ponte do Rio Negro e outros pontos turísticos.

Além disso, treinaram no local onde acontecerá o desafio. "Em rios, normalmente as águas são mais pesadas, mais densas, mas aqui, por incrível que pareça, parece um pouco pior. Vamos nadar 8,5 km, mas a sensação será a de que nadamos 10 km. Fora que, normalmente, disputamos prova em circuito, com tudo bem identificado. Pegamos maré a favor, maré de lado, maré contra, mas aqui é só de um lado", finalizou Possenti.

