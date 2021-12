Ana Marcela é bi na Copa do Mundo de maratonas aquáticas

Após ter vencido a penúltima etapa da Copa do Mundo de maratona aquática, no último domingo, 7, em Hong Kong, Ana Marcela se tornou bicampeã do circuito mundial por antecipação.

A prova teve duração de 2h11m48s30 e a maratonista baiana teve uma disputa acirrada pelo primeiro lugar com as alemãs Angela Maurer e Nadinee Riechert. Com a vitória, Marcela se tornou a primeira atleta das Américas a conquistar o título mundial nas águas chinesas.

No próximo domingo, 14, Ana Marcela encerra a sua participação na Copa do Mundo em prova a ser disputada na cidade de Shantou.

Quando chegou a Hong Kong, Ana liderava o ranking mundial com 100 pontos e com 40 a mais que a segunda colocada, Nadine Reichert. Após a penúltima etapa, a maratonista soma agora soma 120 pontos e já não pode mais ser alcançada por Nadine, que tem 74, e nem por Ângela, então com 67 pontos.

Allan em quinto - Pela categoria masculina, o baiano Allan do Carmo ficou em quarto lugar, somou 14 pontos, e agora é o quinto colocado no ranking.

O nadador tentará vencer a prova de Shantou para terminar o mundial como o terceiro melhor colocado.

