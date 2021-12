Ana Marcela e Allan do Carmo vencem os 10km de Inema

A manhã desta quinta-feira, 16, foi um bom dia para os nadadores Allan do Carmo e Ana Marcela Cunha. Os dois ficaram com a medalha de ouro nos 10km da 5ª etapa do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas, na praia de Inema, na Base Naval de Aratu.

Marcela bateu o primeiro lugar com o tempo de 2:02:26. Ela foi seguida pelas concorrentes Viviane Jungblut e Betina Lorscheitter, que terminaram a prova com os tempos de 2:02:28 e 2:02:29, respectivamente.

Já Allan liderou o masculino com o tempo de 1:56:46. Victor Colonese e Fernando Ponte, que ficaram em 2º e 3º fizeram 1:56:48 e 1:56:50, respectivamente.

Ana Marcela ainda volta a nadar neste sábado, 18, na prova dos 5km.

Fernando Possenti - Técnico da @anamarcela92 falando sobre o Brasileiro 10km de Inema pic.twitter.com/jwpLTEiWaL — CBDA (@CBDAoficial) 16 de novembro de 2017

