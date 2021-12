Ana Marcela e Allan do Carmo confirmam título na Ásia

Caso resolvessem 'tirar onda' e cruzar os braços após a largada da etapa de Hong Kong da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas (ainda na noite de sexta-feira, 17, no horário daqui), a dupla baiana Allan do Carmo e Ana Marcela continuaria campeã da competição.

Como o regulamento exigia apenas que ambos - com o título já matematicamente garantido - largassem para os 10 km de prova para confirmar as conquistas, os dois nadadores, assim, nem precisariam completar o percurso.

A dupla, porém, não se acomodou. Na etapa derradeira do ano, que terminou no início da manhã deste sábado, 18, os dois tiveram desempenho de quem ainda precisava de resultado.

Empolgado pela conquista do título inédito, Allan do Carmo lutou até o fim pela primeira colocação, mas acabou perdendo por apenas três décimos para o alemão Christian Reichert. Allan marcou 1h56m12s7, contra 1h56m12s4 do rival.

O nadador germânico, por sinal, terminou como o segundo melhor da temporada, ao lado do compatriota Thomas Lurz. Eles somaram 88 pontos, enquanto o baiano, absoluto, fechou o ano com 121. O também brasileiro Diego Villarinho teve participação de destaque. Ficou no quarto posto, com 86.

Já Ana Marcela, embalada pelo tricampeonato mundial alcançado antecipadamente, finalizou a prova deste sábado na terceira colocação, apenas um segundo e meio atrás da húngara Anna Olasz, que cravou 2h05m20s7. Entre as duas ficou a paulista Poliana Okimoto, tradicional rival da baiana, com o tempo de 2h05m20s9.

Na classificação final, Ana Marcela deu claras mostras de que é, de fato, a melhor do mundo no momento. Não teve para ninguém. Ela marcou 149 pontos, 84 a mais do que a vice, a norte-americana Christine Jennings. Em terceiro ficou a alemã Angela Maurer.

A dupla baiana, que antes da prova havia concedido entrevista exclusiva ao A TARDE (confira na página 3), já tinha adiantado que não se contentaria com o título garantido. "Vou dar o meu melhor na prova, como fiz em todas as outras", havia assegurado Allan. O mesmo tinha feito Ana: "Vou com tudo para tentar vencer mais uma vez".

Histórico brasuca

O bom retrospecto brasileiro na Copa do Mundo (10km) de maratonas aquáticas começou na década passada. Foi em 2007, quando a experiente Poliana Okimoto, então com apenas 24 anos, terminou a temporada na terceira posição.

No ano seguinte, foi a vez de Ana Marcela, aos 16 anos, surpreender o planeta ao repetir o resultado de Okimoto. Em 2009, a paulista faturou seu primeiro título. No mesmo ano, Allan do Carmo comemorou a segunda colocação.

Ana Marcela voltou a brilhar em 2010 e 2012, com o bicampeonato, enquanto Allan deu sequência a seu bom desempenho com dois terceiros lugares (em 2012 e 2013).

