Ana Marcela disputa 5ª etapa no Canadá nesta sexta

A Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas prossegue nesta sexta-feira, 1º, com sua quinta etapa, mais uma em águas canadenses, desta vez no lago de Memphrémagog, mais conhecido como Magog. A prova terá largada masculina às 10h30 e feminina às 13h30 (horário de Brasília).

A Travessia de Magog 2014 terá cerca de 40 nadadores representando Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, China, Croácia, EUA, França, Nova Zelândia e República Tcheca.

A baiana Ana Marcela nada para se manter na liderança do Circuito do qual é bicampeã. No masculino, o melhor brasileiro colocado é o baiano Allan do Carmo, vice-líder.

