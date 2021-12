Ana Marcela defende a liderança da Copa do Mundo

A equipe brasileira de maratonas aquáticas participa neste sábado, 7, da terceira etapa do Circuito Mundial de Águas Abertas que terá como sede a cidade portuguesa de Setúbal. Com 32 pontos somados nas duas primeiras etapas, a nadadora baiana Ana Marcela divide a liderança com a alemã Leonie Beck. A Fina TV transmite a prova.

A largada para os 10 km de percurso da prova será a partir das 11h10, no horário de Brasília, na raia montada na Baía de Setúbal. A prova será muito forte tecnicamente e, além das atuais líderes do ranking mundial, também terá a participação das atuais campeã e vice-campeã olímpicas, a holandesa Sharon Van Rowvendaal e a italiana Rachele Bruni, respectivamente.

“Este ano, além do alto nível das concorrentes, temos em jogo uma disputa ponto a ponto pela liderança do Circuito. Cada prova vale 20 pontos para a primeira colocada, decrescendo de dois em dois para as colocações posteriores. Como a classificação atual está muito apertada todas vão dar o máximo para conseguir as primeiras posições na prova. Vai ser uma “ briga boa”, comentou Ana Marcela, lembrando que a campeã olímpica Sharon Van Rosenthal segue na sua “cola” com 30 pontos.

A atleta baiana chegou a Portugal credenciada por dois bons resultados alcançados na semana passada na França. Ela foi a única brasileira convidada a nadar o Campeonato Francês e conquistou duas medalhas de prata, uma nos 10km e outra nos 5km.

“Venho mais confiante, depois das medalhas do Campeonato Francês, foi um excelente laboratório. Esta etapa e a próxima, em Balatonfüred, são fundamentais e decisivas para a nossa estratégia no ranking do circuito. Estou bem confiante e bem animada para esta etapa da Copa do Mundo”, completou Ana.

Brasil nada com 6 atletas

Além de Ana Marcela , a equipe é formada por Viviane Jungblut, Allan do Carmo, Fernando Ponte, Diogo Villarinho e Alexandre Finco. Depois de obter o 7º lugar em Seicheles, Viviane Jungblut tem objetivos maiores em Setúbal.

Em Portugal, ela tenta sua primeira medalha internacional em 2018, além de aumentar sua 'bagagem' visando sua preparação para seletiva olímpica de 2019.

“Quero melhorar e ajustar algumas coisas que errei nas duas primeiras etapas. Quero me manter entre as primeiras colocadas e quem sabe trazer uma medalha. Além disso, a experiência de estar no circuito conta muito. Acredito que a prova será muito forte e bem disputada”, disse a gaúcha.

Campeonato Baiano

Já em Salvador, o final de semana também será de muitas disputas na natação. Neste sábado, a partir das 13h30, vai ser disputado o Campeonato Baiano Master de Inverno de natação, na piscina olímpica da Fundac, na Avenida Bonocô.

O evento reúne nadadores desde o pré-master (faixa etária de 20 a 24 anos) até o master (este último conta com várias categorias: 25 a 29 anos; 30 a 34 anos; 35 a 39 anos e 40 a 44 anos sucessivamente.

Já neste domingo, 10, a partir das 7h, também na piscina olímpica da Bonocô, será realizado o Festival Mirim Petiz de Inverno, equivalente ao Campeonato Baiano de Inverno. A competição reúne a natação de base, contemplando as primeiras categorias do esporte que vai da pré-mirim a petiz 2.

Além de somar pontos para o ranking do prêmio Melhores do Ano, o evento é preparatório para o Campeonato Norte/Nordeste, que está previsto para o final de setembro.

