Ana Marcela Cunha premia campeões do Circuito Maratour

Em uma noite de festa no UCI Orient do Shopping da Bahia, os maratonistas aquáticos Leonardo Igreja e Márcia Santos foram coroados nesta quinta-feira, 5, como campeões gerais do Circuito Maratour - Paraísos da Bahia. A madrinha da prova e uma das maiores estrelas da natação brasileira, a baiana Ana Marcela Cunha, foi quem entregou os troféus aos vencedores, que também ganharam como prêmio uma hospedagem com direito a acompanhante no Club Med Rio das Pedras. Dentre os clubes, o título ficou com a equipe Marcio Cunha Natação.

Disputado apenas em provas de 2,5 km, o circuito de 2015 começou em abril, em Morro de São Paulo. Depois, em agosto, houve um novo evento, na praia do Club Med, em Itaparica. Por fim, o encerramento aconteceu no dia 18 de outubro, na praia do Mahi Mahi (pier do Hotel Sol Victória Marina), na Av. Contorno.

"Foi uma honra receber e aceitar o convite para ser madrinha da prova. Conheço muita gente que está aqui, que participa ativamente do calendário de maratonas aquáticas da Bahia, e um evento como esse só faz ajudar a crescer o esporte, com o prestígio que ele merece", discursou Ana Marcela, que ao final da premiação, parou para tirar fotos com inúmeros fãs e ainda pediu para fazer uma 'megaselfie' com todos os presentes.

Ana Marcela fez selfie com o público presente (Foto: Lúcio Távora l Ag. A TARDE)

Evento na telona

No evento desta quinta, além da premiação, os convidados presentes puderam conferir, na tela do cinema, belas imagens com os melhores momentos das três provas do circuito. Houve também uma homenagem aos feitos conquistados por Ana Marcela Cunha, bicampeã mundial dos 25 km, e tricampeã da Copa do Mundo dos 10 km.

"Estou muito feliz em ver esse cinema lotado de rostos que conheço tão bem. O sucesso do evento de 2015 mostra o quanto crescemos nesses cinco anos de realização do Circuito Maratur", comentou Bruno Riella, diretor da Ambiance Esporte Produções e Eventos, empresa responsável pela competição.

