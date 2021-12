Ana Marcela chega à África do Sul para um período de treino

A baiana e tricampeã mundial de Maratonas Aquáticas, Ana Marcela Cunha, já está na África do Sul para um período de treinos. Nesta quarta-feira, 30, ela segue para Napoli, na Itália, onde competirá no próximo domingo, 3, os 36 km da Capri-Napoli, conhecida como a mais charmosa das travessias. A brasileira é a recordista da prova com o tempo de 6h24m47s, marcados em 2014.

Nesta terça, 29, ele foi recebida pelo cônsul brasileiro, o ministro Carlos Alberto Asforo, na sede do Consulado Brasileiro, na cidade de Cape Town. “Fui muito bem recepcionada no Consulado e até recebi um convite que aceitei na hora. Estarei presente, juntamente com o meu técnico, no dia 7 de setembro no evento anual de confraternização da Independência do Brasil, que reúne os brasileiros residentes aqui na Cidade do Cabo”, revelou Ana Marcela.

A baiana presenteou o cônsul com o livro “Festas do Brasil”, com a imagem da Igreja do Bomfim na capa. Ela ainda apresentou as medalhas conquistadas no Mundial de Budapeste, na Hungria. "Estou muito feliz em ter a oportunidade de poder multiplicar a cultura brasileira e poder divulgar positivamente a imagem do Brasil através do esporte. Isso não tem preço”, contou a brasileira.

