Ana Marcela busca o tri da Copa do Mundo neste sábado

Ana Marcela está concentrada em conquistar seu terceiro título da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, neste sábado, 9, sem perder de vista o foco nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.

Em um simples selfie no intervalo do treinamento na piscina, no Canadá, ela aproveitou para exibir os dois dedos sinalizando a contagem regressiva de dois anos para a Olimpíada do Brasil.

Mas como se tivesse apenas aberto um parênteses, a nadadora do Sesi-SP retomou a postura de concentração para a batalha por mais um primeiro lugar na Copa do Mundo.

"Não será nada fácil, mas acredito que estou preparada para encarar mais este desafio. Meu objetivo principal é fazer uma boa prova para consolidar a liderança no Circuito. Desta forma, poderei abrir ainda mais a vantagem para as demais adversárias, o que me dará conforto para as duas etapas que ainda restam até o final do ano", avalia a brasileira.

Se vencer mais essa etapa, praticamente encaminhará o tricampeonato para o currículo vitorioso (foi campeã em 2010 e 2012). Em cinco etapas realizadas em 2014, a nadadora baiana garantiu um segundo e um terceiro lugares. Na sequência surpreendeu com três ouros: um em Portugal, em junho; e os outros dois no Canadá, em julho passado e neste mês.

O próximo desafio será a sexta das oito etapas da Copa do Mundo FINA, no Lago Megantic, no Canadá. A prova, no formato olímpico de 10 km, terá largada para os homens neste sábado a partir das 14h (no horário de Brasília).

Já as mulheres começam a competição 15 minutos após a largada da prova masculina, que tem na liderança o baiano Allan do Carmo. O Brasil é representando, ainda, por Samuel de Bona e Diogo Villarinho.

Allan na ponta

Com 63 pontos conquistados até agora, Allan do Carmo assumiu a ponta do campeonato pela primeira vez. O título do baiano seria o primeiro do Brasil na categoria masculina, cuja melhor colocação no Circuito foi o vice-campeonato conquistado pelo próprio Allan, em 2009.

A batalha do nadador local é um tanto mais acirrada, já que seus adversários, os alemães Thomaz Lurz e Christian Reichert, estão colados na classificação (veja acima).

Thomas é a pedra no sapato de Allan. Além de o alemão ser o atual medalha de prata olímpico e bronze em Pequim 2008, tem no currículo medalha de ouro nos mundiais da FINA nos últimos dez anos.

