Amigos de Bike fazem o Pedal da Lua em Pituaçu

Para aproveitar bem as aparições da lua cheia este mês, o grupo Amigos de Bike cumpre nesta terça-feira, 7, mais um passeio agendado para o Parque de Pituaçu. O tradicional evento é chamado Pedal da Lua.

Como ocorreu ao longo do ano, a concentração deles está marcada para o estacionamento onde funcionava a sede de praia do Esporte Clube Bahia, na Boca do Rio.

A partir das 20h, os participantes se reúnem para de lá saírem, meia hora depois, em direção ao Parque de Pituaçu. A recomendação aos participantes é que evitem bikes de pneu fino, tipo speed.

Segundo Lúcia Saraiva, coordenadora do grupo Amigos de Bike e organizadora do Pedal da Lua, os 14 km da ciclovia de Pituaçu estão com o piso acidentado.

A melhor opção é pedalar no modelo mountain bike, apropriado para eventos em meio à natureza.

"Recomendamos utilizar os equipamentos de segurança: capacete, luvas, piscas, faróis", completa Saraiva, acrescentando que só ocorre de o pedal ser cancelado quando chove no mesmo momento.

A pedalada noturna ao luar é realizada todo mês no Parque de Pituaçu, nos dias em que coincide com a lua cheia para iluminar o percurso.

É permitida a participação de crianças, desde que acompanhadas dos pais ou responsáveis no passeio, que é monitorado do começo ao fim pela Polícia Militar em uma viatura de apoio.

