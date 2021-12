Ameaça de bomba em hotel de Paris leva seleção alemã a Roland Garros

Uma ameaça de bomba obrigou o Hotel Molitor, em Paris, a evacuar todo o prédio na manhã desta sexta-feira. Entre os hóspedes, que tiveram que deixar o local às pressas, estavam os jogadores da seleção alemã de futebol, que mais tarde enfrentam a França em amistoso programado para o Stade de France.

De acordo com a polícia francesa, um telefonema anônimo indicou que existiu uma bomba-relógio plantada no hotel. O local foi evacuado, mas nada foi encontrado. Em entrevista ao site do jornal alemão Bild, Hendrik Grosse Lefert, chefe da segurança da seleção da Alemanha, disse que eles optaram por deixar a polícia sozinha no prédio para realizar a inspeção.

Os jogadores da Alemanha, que estavam no hotel, precisaram sair às pressas. Mas eles levaram a ameaça na esportiva. Aproveitaram para conhecer o complexo de Roland Garros, que fica a alguns metros do hotel. Pelo Instagram, postaram fotos e Khedira até brincou: "Ameaça de bomba no hotel. Mas não tem problema para a Alemanha: viemos jogar um pouco de tênis em Roland Garros."

