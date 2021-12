Ambicioso, Flu de Feira estreia em casa pelo Baianão

O Fluminense de Feira tem uma meta ousada para o Campeonato Baiano de 2017: ser campeão. A caminhada para o título, que não conquista desde 1969, começou no último sábado com uma goleada por 4 a 1 sobre o Galícia, em Pituaçu.

Mas o grande dia para o Touro do Sertão é realmente neste domingo, 12, às 17h, quando enfrenta o Jacuipense no Joia da Princesa. Será a primeira partida em casa, pelo Fluminense, de um dos mais bem-sucedidos filhos da cidade no futebol: o meia Jorge Wagner.

O veterano de 38 anos, bicampeão brasileiro pelo São Paulo e da Libertadores pelo Internacional, foi a grande contratação do Touro do Sertão para a temporada, em que também disputará a Série D no segundo semestre. “Esse ano fizemos um time ‘para chegar’ em tudo. Queremos o título do Baiano e subir para a Série C, o que infelizmente bateu na trave no ano passado”, lembra o vice-presidente de futebol do clube, Luiz Paolilo.

Em 2016, o Touro do Sertão caiu nas quartas de final da competição nacional ao perder para o Volta Redonda-RJ, que acabou se tornando campeão. Se tivesse avançado às semifinais, teria vaga assegurada na Série C deste ano.

“Por conta daquela campanha, decidimos manter a base do ano passado e trouxemos mais 10 jogadores experientes, como Jorge Wagner, para fortalecer. Temos um bom time titular e um bom banco também. Espero que dê tudo certo”, disse Paolilo.

O Flu apostou mais uma vez no técnico Arnaldo Lira, que havia deixado o clube em agosto do ano passado, em plena reta final da Série D, para se candidatar a vereador em Fortaleza. Ele foi o último treinador a conquistar um título do Baianão com um time do interior, em 2011, ano do Bahia de Feira.

Daquele time, o treinador trouxe para o Touro praticamente uma espinha dorsal: o goleiro Jair, o lateral direito Edson, o meia Rogério e o atacante João Neto.

Bom baiano

Os dirigentes do Flu já sabem que para ter um ano de sucesso precisam primeiro ir bem no Estadual. No ano passado, o time caiu nas semifinais para o Bahia. “A intenção é o título. Mas, se não conseguirmos, queremos uma vaga na Copa do Nordeste ou na Copa do Brasil para termos um calendário e podermos estruturar o clube com o tempo”, diz Paolilo.

Na primeira rodada do Estadual, o Flu de Feira folgou. Mesmo com um jogo a menos que os seus concorrentes, conseguiu, após a goleada sobre o Galícia, chegar à terceira rodada atrás apenas de Bahia e Vitória na classificação.

“A expectativa aqui em Feira é muito grande. Todo mundo esperava uma estreia boa, mas não com goleada. E olha que podia ter sido de sete ou oito”, conta Paolilo. “A forma como o time jogou animou a torcida para a estreia em casa. Esperamos um bom público”.

