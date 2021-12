Amargosa recebe Campeonato Baiano de Boxe

Amargosa sedia neste sábado, 10, a partir das 17h30, a II Etapa do Campeonato Baiano pela Federação de Boxe do Estado da Bahia. O evento ocorre no Gourmet Hall, na Praça do Bosque. Serão 40 lutas ao longo do dia. De acordo com os organizadores, o número faz deste o maior evento de boxe do país neste ano.

Entre os presentes no ginásio de Amargosa, estará Valdemir dos Santos Pereira, o Sertão, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2000 e, em 2005, obteve o cinturão mundial do Peso Pena pela Federação Internacional de Boxe. Sertão está hoje com 41 anos.

Outros atletas de destaque serão Ueliton de Jesus, ex-campeão pela Comissão Mundial de Pugilismo, entidade de menor importância no mundo do boxe, e Sérgio Pestinha, campeão continental de kickboxe e campeão baiano de boxe.

