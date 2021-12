Amanda Nunes é hospitalizada e tem defesa de título cancelada no UFC 213

Campeã do peso galo, Amanda Nunes não vai mais participar da sua defesa de título contra Valentina Shevchenko, que estava agendada para a madrugada deste domingo (no horário de Brasília), 9, após ser hospitalizada poucas horas antes da realização do UFC 213, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Ao confirmar o cancelamento da luta, o UFC apenas citou que a brasileira estava doente, sem revelar detalhes do problema da campeã. "Devido a uma enfermidade, a campeã peso-galo do UFC Amanda Nunes foi forçada a deixar o duelo contra Valentina Shevchenko no UFC 21", anunciou a organização.

Com isso, a luta pelo cinturão interino do peso médio entre Yoel Romero e Robert Whittaker se tornou o evento principal do UFC 213. De qualquer forma, a organização ofereceu aos torcedores o reembolso do valor pago pelos ingressos. "Com a remoção da luta entre Nunes e Shevchenko, os fãs poderão requisitar a devolução dos ingressos para o evento no local de compra", acrescentou a entidade.

O presidente do UFC, Dana White, revelou que, após Amanda Nunes ser internada, Joanna Jedrzejczyk se ofereceu para enfrentar Shepchenko. No entanto, a Comissão Atlética de Nevada não liberaria a realização da luta.

Amanda Nunes conquistou o cinturão do peso galo em julho de 2016 ao superar Miesha Tate. Depois, em dezembro, a brasileira teve êxito na defesa do título diante de Ronda Rousey. Agora, ela estava programada para encarar Shevchenko, a quem havia superado em março do ano passado. A tendência é que uma nova luta entre elas seja marcada nas próximas semanas pelo UFC, quando a brasileira estiver recuperada.

Nunes is out and @joannajedrzejczyk is begging us to let her fight @bulletvalentina tonight!!!!! Joanna u are such an amazing, BADASS, incredible fighter and it is an honor to have u in the @ufc Uma publicação compartilhada por Dana White (@danawhite) em Jul 8, 2017 às 12:27 PDT

Com a mudança, o UFC alterou seu horário de início para às 20h (horário de Brasília).

