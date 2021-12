Amanda Nunes desafia Ronda para luta no UFC em Nova Iorque

A lutadora baiana Amanda Nunes, atual campeã do peso-galo no UFC, desafiou a ex-campeã Ronda Rousey para lutar no UFC 205, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, no dia 12 de novembro.

Em um jantar com jornalistas, realizado na segunda-feira, 1º, no Rio de Janeiro, Amanda falou sobre o desejo de lutar contra a americana no card histórico.

Ela foi uma das maiores lutadoras de todos os tempos e eu sou a campeã e fiz história para o meu Brasil. Vai ser algo grande, venderá muito pay per view, será uma das maiores vendas da história, pois eu vou levar o meu país e ela estará no país dela. Vai ser histórico e esse é o meu próximo passo. Talvez seja a Julianna Peña, se a Ronda não voltar, mas acredito no retorno da ex-campeã", disse a baiana, em entrevista divulgada no site UOL.

Primeira brasileira campeã no UFC, Amanda traçou um comparativo entre ela e Ronda. A americana chegou a fazer cinco defesas de cinturão dos galos, até ser derrotada por Holly Holm, em novembro do ano passado.

"Estar com o cinturão é uma força a mais e eu vou com toda a vontade para cima de Ronda. Ela não sabe lidar com a derrota e eu já comecei perdendo. Isso me ajudou bastante e hoje eu sei lidar. Ronda pegou as meninas fracas no começo e a pressão do UFC fez com que isso entrasse na cabeça delas, mas ela sabe que isso não vai acontecer comigo, porque estou muito forte psicologicamente. Ela sabe disso e é por isso que ela está evitando. Quero me aposentar campeã e vou conseguir", encerrou.

Amanda Nunes alcançou o topo entre as lutadores do UFC depois de vencer com extrema facilidade a americana Miesha Tate, em julho.

