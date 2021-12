Amanda Nunes defende rótulo de melhor lutadora: "Mereço respeito"

Pela quinta vez na carreira, Amanda Nunes entrará no octógono para defender o cinturão do peso galo feminino do Ultimate Fighting Championship (UFC). A luta ocorre neste sábado, 14, contra a holandesa Germaine de Randamie, pelo UFC 245, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Com uma avassaladora sequência de nove vitórias consecutivas, a baiana natural de Pojuca já é considerada, por muitos, como a melhor lutadora de todos os tempos. Isso porque, além de ter desbancado os maiores nomes da categoria - como Ronda Rousey, Cris Cyborg e Valentina Shevchenko - e do cartel invejável, a lutadora ostenta dois cinturões no currículo, com os títulos do peso pena e peso galo.

Em coletiva realizada nesta terça-feira, 10, a 'Leoa', como é conhecida, defendeu o rótulo que recebe de melhor lutadora. “E eu vou falar que eu não sou (a maior de todos os tempos)? Eu conquistei o auge da minha carreira com o que eu faço. Você quer chegar no topo. E eu vou falar o quê? Trabalhei para isso. Ganho mais do que meus amigos, porque trabalhei para isso. A vida é assim: uns ganham e outros perdem”, garantiu a lutadora, que destacou o desejo de permanecer no topo.

“Essa é a meta de todos os atletas, ser considerado o melhor. Se o atleta falar que não quer ser o melhor… Isso não existe. Quando eu falo que sou a melhor, não é porque quero ser boçal. Venho provando e mereço respeito. Minha equipe e eu merecemos respeito”, completou.

Do outro lado do octógono, estará uma velha conhecida da lutadora. Em novembro de 2013, Nunes e Randamie se enfrentaram pelo UFC Fight Night 31, e o resultado foi favorável para a brasileira, com um nocaute técnico ainda no primeiro round. Seis anos depois, Amanda afirma que não existe tarefa fácil contra a holandesa e, por isso, prefere não definir uma estratégia específica.

"Ela evoluiu bastante desde então. Acredito que eu tenha uma opção de usar o Wrestling, o Jiu-Jitsu e posso usar também o meu striker. Vai depender do rumo que a luta tomar. Acho que manter a tranquilidade e esperar o momento certo. Ela melhorou bastante as defesas de queda dela", projetou.

Em caso de triunfo da baiana, outras lutadoras já seguem no radar. Um dos nomes bastante ventilados pela imprensa é o da compatriota Ketlen Vieira. No MMA desde 2014, a atleta manauara ainda está invicta na carreira, com dez vitórias, podendo conquistar a décima primeira, caso vença a mexicana Irene Aldana, também pelo UFC 245.

No entanto, Amanda ratificou a necessidade de pensar em uma luta de cada vez e disse preferir manter os olhos no embate de sábado. "O foco é a Germaine. Depois dessa luta, podemos falar do futuro. Vamos ver o que vai acontecer. A Ketlen e eu temos outras adversárias no sábado. Estou aqui para defender o cinturão, não quero escolher oponente. Isso é o UFC que decide. O que rolar neste fim de semana, vai definir quem será a próxima desafiante".

Por fim, a lutadora foi questionada sobre a possibilidade de defender a categoria dos pesos pena. Apesar de possuir os dois títulos, todas as lutas de manutenção do cinturão ocorreram pelo peso galo.

"É importante defender (o cinturão dos penas). Eu o conquistei, então, tenho que defender. É importante seguir trabalhando. A vida do lutador nunca para. O futuro a Deus pertence. Estou em um caminho muito gratificante, vamos seguir", concluiu a lutadora baiana.

