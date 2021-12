O penúltimo dia do ano reserva uma programação especial para os fãs de MMA. A baiana Amanda Nunes, campeã peso-galo, vai defender o cinturão da categoria contra a americana Ronda Rousey na luta principal do UFC 207, marcado para esta sexta-feira, 30, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Da Redação Amanda Nunes defende cinturão pela 1ª vez contra a ex-campeã Ronda

A brasileira fará a primeira defesa de cinturão desde que bateu a americana Miesha Tate, no UFC 200. Jà Ronda volta a lutar depois de um ano. A sua última luta foi na derrota para Holly Holm, no UFC 193, em novembro de 2015.

Mas antes de Amanda entrar no octógono, o americano Dominick Cruz vai defender o cinturão da categoria peso-galo contra o americano Cody Garbrandt.

Além das duas disputas de cinturão, que prometem sair faísca, três brasileiros vão subir no octógono no último evento do ano. O primeiro a entrar em ação na noite será Alex Oliveira, o Cowboy, que terá a missão de derrotar o americano Tim Means, ainda pelo card preliminar, na categoria meio-médio.

Depois, quem põe as luvas para lutar é o brasileiro Antônio Carlos, o "Cara de Sapato", que enfrentará o italiano Marvin Vettori, na categoria peso-médio.

O outro brasileiro a duelar nesta sexta será John Lineker, mais conhecido como "Mãos de Pedra", que medirá forças com o americano TJ Dillashaw na categoria peso-galo.

O ex-campeão dos pesos pesados Fabrício Werdum inicialmente pegaria o americano Cain Velásques, mas, por conta de uma lesão que obrigou o americano a desistir, a luta foi cancelada. .

Card Principal

Peso-galo: Amanda Nunes x Ronda Rousey

Peso-galo: Dominick Cruz x Cody Garbrandt

Peso-galo: TJ Dillashaw x John Lineker

Peso-mosca: Louis Smolka x Ray Borg

Card Preliminar

Peso-meio-médio: Johny Hendricks x Neil Magny

Peso-meio-médio: Dong Hyun Kim x Tarec Saffiedine

Peso-médio: Antônio Cara de Sapato x Marvin Vettori

Peso-meio-médio: Mike Pyle x Alex Garcia

Peso-meio-médio: Alex Cowboy x Tim Means

Peso-meio-médio: Brandon Thatch x Niko Price

adblock ativo