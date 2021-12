Amanda Nunes: “A Leoa vai dar sangue para ganhar essa luta”

Atual campeã do peso galo do Ultimate Fighting Championship (UFC), a lutadora baiana Amanda Nunes, de 28 anos, vive a expectativa de enfrentar pela primeira vez a ex-número 1 da categoria, a norte-americana Ronda Rousey, de 29 anos. Amanda defende pela primeira vez também o cinturão conquistado no dia 10 de julho deste ano, ao finalizar a também norte-americana Miesha Tate. A ‘Leoa’, como é apelidada, aplicou um mata-leão em Tate e se tornou a nova rainha dos pesos galos feminino do UFC, posto que sempre foi de Ronda Rousey. Agora desafiante, até o dia da luta Ronda completará um ano em que não entra no octógono. Nessa entrevista exclusiva ao A TARDE, Amanda se diz preparada para o que der e vier. Para a Leoa, tanto faz se Ronda tentar a luta por cima ou no chão. O duelo promete casa cheia e grande audiência dos telespectadores no UFC 207, marcado para o dia 30 de dezembro, em Las Vegas (EUA).

Sua família vai assistir a esta superluta aí nos Estados Unidos, no final do ano?

Minhas irmãs Valdirene e Vanessa Nunes estão vindo para acompanhar a luta. A minha mãe (Ivete Nunes), não. Ainda não vai ser desta vez que ela virá...

Você já lutou com alguma adversária com a mesma técnica e estilo de Ronda?

Já lutei, mas não no MMA. Contra uma judoca que tinha um estilo parecido ao dela e consegui me sair bem e vencer essa luta.

A luta é entre você e Ronda, mas parece que entre Ronda e Cyborg, já que só falam nas duas. Que leitura você faz desse tipo de ocorrência?

Mas isso é bom. Assim eu fico sem nenhuma visibilidade. Não gosto de ser o foco, de dar entrevistas. O que eu gosto mesmo é de treinar e lutar. Sem essa visibilidade em cima de mim, mas só na Ronda e Cyborg, eu fico livre para focar nos treinamentos. É bom assim, porque no dia 30 de dezembro eles vão tomar um susto. Não gosto do foco para mim, nasci para lutar. Na verdade, é a única coisa que eu gosto. Quero ser campeã e ficar por muito tempo dona do cinturão da minha categoria.

Esta vai ser a luta da sua vida ou este combate seria um futuro duelo contra Cyborg?

Na verdade, a minha luta da vida foi a que eu ganhei o título contra a americana Miesha Tate. Venci e garanti o cinturão de campeã mundial do UFC nas 135 libras. Esta luta contra Ronda vai ser para concretizar isso e mostrar que eu vim para ficar no topo da categoria.

Dana White já avisou que se Ronda vencer a luta vai enfrentar Cyborg. E você, se vencer, enfrentará Cyborg?

Na verdade, Cris Cyborg quer porque quer lutar com Ronda, mesmo que Ronda perca para mim. Eu estou muito bem na categoria 135 libras (peso galo, 61 kg) e não vou dar gosto a ninguém de sair da minha categoria (subir para peso-pena (66 kg) da campeã invicta Cyborg). O foco de Cris é somente em Ronda. Vou ficar na 135 libras, que está cheia de grandes lutadoras, não tem nenhuma interina, sou a campeã e dou show na minha categoria.

Para você, Ronda Rousey ainda é Ronda Rousey? Isto é, ela vai voltar vencedora como antes e não vai dar chances a Amanda ‘Leoa’ Nunes?

Na verdade, eu espero a melhor Ronda Rousey de todos os tempos. Tenho certeza de que ela vem assim para a luta do dia 30 de dezembro. Estou treinando esperando essa Ronda. Mas se ela vier de outro jeito vou ter de me adequar na luta.

Como espera superar Ronda e manter o cinturão de melhor do mundo?

Tem que estar focada, preparada em todos os momentos. Se a luta for em cima, eu vou poder pensar mais rápido e agir. Se ela for no chão, estou preparada também para enfrentar Ronda. Sou faixa-preta de jiu-jitsu. Sei muito bem as defesas e os ataques e as finalizações que posso fazer contra ela.

Você já declarou algumas vezes uma certa mágoa com a imprensa brasileira, e que é melhor tratada nos EUA e levada mais a sério. Isto melhorou depois do título?

Rapaz, tem melhorado. Na verdade não falei bem isso, aumentaram um pouco. Mas eu espero ter melhorado. Antes, ninguém sabia sobre quem era Amanda Nunes. Mas o mundo dá muitas voltas... O MMA trouxe essa visibilidade. A imprensa vem dando essa força, mas eu não tenho problema com isso. Meu negócio é lutar e treinar, o resto é lucro.

O que a torcida brasileira e, especialmente, a torcida baiana podem esperar da ‘Leoa’ nessa superluta?

A melhor Amanda do mundo. A Leoa vai dar sangue para ganhar essa luta. É o meu sonho. Estou vivendo o meu sonho.

adblock ativo