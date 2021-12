Alysson é o novo zagueiro da Juazeirense

A Juazeirense segue se reforçando para a disputa do Baianão 2018 e da Série C do Campeonato Brasileiro. O novo contratado do time é o zagueiro Alysson, ex-Fluminense de Feira. O jogador assinou contrato de um ano com o time de Juazeiro.

Ele se destacou com o bom campeonato baiano em 2015. Como consequência disso, acabou integrando a seleção do Baianão daquele ano.

Nesta temporada, porém, atuou apenas 59 minutos com a camisa do Flu de Feira. O jogador esteve em recuperação de uma fratura na Tíbia, sofrida na Série D do ano anterior. Com poucas chances no time de Feira, ele acabou se transferindo para o Brusque, de Santa Catarina, antes de acertar com a Juazeirense.

O atleta chega logo após o time anunciar o novo técnico Luis Antônio Zaluar e o meia Tony Galego, além do novo camisa 10 Enercino.

