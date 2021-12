Alvo de racismo, Felipe Melo revela desculpas de uruguaios

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, afirmou na madrugada desta quinta-feira, 13, no Allianz Parque, ter recebido um pedido de desculpas do Peñarol após ser chamado de "macaco" durante jogo pela Copa Libertadores. Após a vitória por 3 a 2, o jogador reclamou do xingamento feito por Gaston Rodríguez no segundo tempo. Depois, ele foi procurado pelos uruguaios para amenizar o incidente.

O diretor esportivo do clube uruguaio, Gonzalo De los Santos, e o capitão da equipe, Cristián Rodríguez, foram atrás de Felipe Melo para conversar sobre o assunto. "Eles me chamaram, pediram perdão e desculpas. O assunto está encerrado. O De Los Santos é um grandíssimo amigo meu, jogamos juntos no Mallorca e ele me ajudou muito quando cheguei jovem à Europa. O Rodríguez é cara mais experiente do time deles. Resolvemos tudo", afirmou.

Após esbravejar contra o uruguaio na saída do gramado, Felipe Melo estava bem mais tranquilo na saída do estádio e comentou ter planos do que ia fazer para relaxar. "O assunto acabou. Vou chegar em casa, jogar um Rainbow 6 no videogame, tomar um vinhozinho ou uma champanhe e comemorar essa nossa grande vitória", disse. O resultado colocou o Palmeiras com sete pontos na liderança do Grupo 5 da Libertadores. O vice líder é o Jorge Wilstermann, com seis.

Na saída do gramado, em entrevista ao canal SporTV, o palmeirense estava bastante irritado com o incidente. "O cara que fez o segundo gol me chamou de macaco o tempo inteiro. Se fosse em outra época, quando eu não estava regenerado, ia dar um monte de porrada nele. A mulher dele deve ter traído ele com um negão. Na época da escravidão, ele ia tomar chibatada igual eu. Ele é moreno claro", comentou.

