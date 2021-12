Alvo de racismo, baiano Dante prefere discurso de paz

Perseguido por racistas nas redes sociais, o zagueiro Dante respondeu nesta segunda-feira, 9, mantendo a calma. O brasileiro critica a postura dos agressores reclamando de que as ofensas não são raras, além de lembrar a própria trajetória para chegar a defender a Seleção Brasileira.

"Não tem espaço para o racismo neste mundo. Somos todos iguais, e ainda hoje o preconceito existe", lamentou o defensor, que atualmente joga pelo Wolfsburg, da Alemanha.

"Mais uma vez a nossa sociedade mostrou seu lado negro. Isso vem acontecendo com frequência e desta vez eu fui o alvo. As pessoas não têm noção do que passamos para chegar onde chegamos, e ninguém merece este tipo de ataque de pessoas que só querem zoar", completou Dante.

Os insultos nasceram nas próprias redes sociais, onde os agressores combinaram de encher o perfil oficial de Dante de provocações racistas. "Como ele não mora no Brasil, não dá nada (nem se morasse)", escreve um dos envolvidos, deixando clara a crença na impunidade.

Natural de Salvador, Dante pouco jogou no futebol nacional antes de fazer carreira na Europa. Rodou em clubes de menor expressão até chegar ao Bayern de Munique em 2012. Disputou 13 partidas com a Seleção Brasileira, sendo apontado como um dos responsáveis pelos 7 a 1 sofridos contra a Alemanha na semifinal da última Copa do Mundo.

