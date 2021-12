>>Alunos do Colégio da Fonte Nova são remanejados para o Iceia

>>Opine: Você concorda com a implosão da Fonte

>>Leia também: Vistoria do Crea condena a Fonte Nova

>>Apoio às vítimas: Veja como fazer para receber o seguro

>>A TARDE On Line denunciou situação da Fonte Nova em 2006.

>>Relatório aponta Fonte Nova como pior estádio do Brasil

>>Bamor homenageia vítimas

>>Vítimas continuam internadas

>>Conte o que você viu na tragédia da Fonte Nova



Setenta e duas horas após a tragédia que vitimou sete torcedores no Estádio Octávio Mangabeira, os alunos do ensino fundamental e médio do Colégio Estadual da Fonte Nova, localizado nas dependências da praça esportiva, serão remanejados para um pavilhão do Instituto Central de Educação Isaías Alves (Iceia), no bairro do Barbalho.

O local foi definido nesta quarta-feira, 28, após reunião entre representantes da Secretaria Estadual de Educação (SEC), pais, estudantes, professores e diretores. Segundo a SEC, os cerca de 440 estudantes retornam às aulas normalmente nesta quinta-feira, 29. Entretanto, o regime em tempo integral só passará a ser oferecido na próxima segunda-feira, 3.

Interditada desde a última segunda-feira por questões de segurança, as atividades na escola foram transferidas com o objetivo de completar o ano letivo, previsto para encerrar em janeiro de 2008. O antigo local de funcionamento possui 15 salas, mas apenas oito eram ocupadas pelos estudantes. No Iceia, os alunos terão 10 salas disponíveis.

Ainda de acordo com o órgão, os pais que não concordarem com a mudança podem procurar a direção do Colégio Estadual da Fonte Nova para viabilizar uma solução, inclusive a transferência do aluno para outra unidade de ensino.

adblock ativo