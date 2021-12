Alto nível de nadadores impede favoritismo na prova

Favoritismo é uma palavra arriscada de se empregar para a disputa da 50ª Travessia Powerade Mar Grande / Salvador. Respaldada na qualidade dos nadadores, a Federação Baiana de Desportos Aquáticos arriscou-se a apontar os principais candidatos ao pódio, sem no entanto considerar qualquer deles favorito absoluto ao título. "No masculino, Allan do Carmo, Luís Rogério, Vitor Colonese, Vitor Simões, Rodrigo Silverinha, Joe Pedroza e Renan Santos", indicou Rogério Arapiraca, coordenador-geral da travessia e diretor-técnico da FBDA.

No feminino, Ana Marcela, bicampeã mundial da modalidade, encabeça a lista de Arapiraca, que também inseriu em primeiro plano a americana Lexie Kelly. Estreante na prova, Kelly tratou de confirmar Marcela como favorita. A lista de Arapiraca tem ainda Márcia Santos, Jacinã Silva, e Renata Muller.

A grande surpresa da prova feminina é a ausência da campeã mundial Poliana Okimoto. "Nós temos duas provas do circuito mundial, a primeira delas dia 29, em Santos", explicou a desistência Ricardo Cintra, marido e treinador de Okimoto. Cintra disse ainda que seria um honra participar novamente da prova, mas teme que a idade de Poliana (29 anos) faça-a perder condicionamento durante o Mundial.

Particularidades - A maré durante o evento será de vazante, o que favorece aos atletas mais rápidos, que nadarão a favor da correnteza. "De 10h58 em diante começa a de enchente. Vai ser ruim para os nadadores masters", explica Arapiraca, referindo-se aos participantes que terminarão a prova em mais de 3h.

Mini Mar Grande - Enquanto os atletas da categoria profissional estarão na Travessia, 68 outros disputarão a Mini Mar Grande, prova de 400m, para principiantes, no porto da Barra . A largada será às 8h10, primeiro para os mirins. Na sequência virão os petizes e iniciantes.

