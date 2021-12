Alonso voltará à McLaren na próxima temporada da F1

O piloto espanhol Fernando Alonso deixará a Ferrari para voltar à McLaren na temporada 2015 da Fórmula 1, afirmou nesta segunda-feira, 10, o site da revista britânica Autosport, citando "fontes próximas" da escuderia inglesa.

De acordo com a publicação, o anúncio oficial da contratação de Alonso está sendo adiado por causa de uma incerteza sobre seu futuro companheiro de equipe, já que um dos pilotos atuais teria que deixar a escuderia.

A McLaren pode optar pelo veterano Jenson Button, de 34 anos, que chegou em quarto no GP do Brasil, no último domingo em Interlagos, ou pelo jovem dinamarquês Kevin Magnussen, de 22, melhor 'calouro' da F1 nesta temporada.

Alonso já deixou entender que preferia ter Button como parceiro nesta nova etapa da sua carreira.

"Espero que ele permaneça na McLaren, é um piloto muito talento e um cara do bem", afirmou o espanhol no domingo, em entrevista à BBC.

Já Button garantiu que não pretendia parar tão cedo, mas explicou que seu futuro não estava nas suas mãos.

"Tudo que precisamos fazer é pilotas o carro o mais rápido possível e ter um comportamento exemplar. O resto não depende de nós", disse o inglês, ressaltando que "sua experiência" foi fundamental para alcançar o ótimo quarto lugar em Interlagos.

Magnussen não foi tão feliz no Brasil, terminando apenas em nono.

Bicampeão mundial em 2005 e 2006 com a Renault, Alonso já foi piloto da McLaren em 2007, mas permaneceu apenas uma temporada, por ter um relacionamento conturbado com o britânico Lewis Hamilton, líder atual do campeonato com a Mercedes.

O espanhol vem de cinco temporadas frustrantes na Ferrari (2010-2014), nas quais amargou três vice-campeonatos.

Neste ano, a escuderia italiana está rendendo abaixo do esperado e Alonso ocupa apenas a quinta posição do campeonato de pilotos.

O ano de 2015 será importante para a McLaren, já que marcará a retomada da colaboração com a Honda, com a qual formou uma parceria de sucesso no final da década de 1980, que teve seu ápice com a rivalidade entre Alain Prost e Ayrton Senna.

O atual tetracampeão Sebastian Vettel, da Red Bull, que está sendo um ano complicado, já avisou que deixaria a escuderia austríaca e deve ser o substituto de Alonso na Ferrari.

adblock ativo