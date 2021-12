Alonso vence na Alemanha em polêmica dobradinha da Ferrari

Fernando Alonso liderou uma dobradinha da Ferrari no Grande Prêmio da Alemanha neste domingo, 25, após impedir a vitória do companheiro de equipe Felipe Massa. Emocionante, a corrida aconteceu após um ano do acidente quase fatal que atingiu o brasileiro. Ainda que o espanhol tenha celebrado o segundo triunfo da temporada, o 23º da sua carreira, a comemoração foi acompanhada por uma polêmica com Massa.

“Então, Fernando é mais rápido do que você”, disse o engenheiro de prova Rob Smedley para o brasileiro na 47ª volta da corrida de 67, após o seu piloto liderar desde o início da prova. Alonso, então, ultrapassou o piloto duas voltas depois, o que levou Smedley a dizer para Massa: “Bom garoto. Agora só fique atrás dele. Desculpe”. A frustração de Massa foi evidente. Ele afastou a tentativa de abraço de Alonso na saída dos carros.





Fernando Alonso agora totaliza 123 pontos, mas segue atrás do líder Hamilton

Também houve decepção por parte da torcida alemã, que esperava ver Sebastian Vettel, da Red Bull, vencer após conseguir a pole. O jovem piloto alemão largou mal, ficando em terceiro lugar, atrás dos dois carros da Ferrari. O piloto da McLaren Lewis Hamilton terminou em quarto, disparando na liderança do campeonato com 14 pontos, à frente do companheiro de equipe e campeão na última temporada Jenson Button, que ficou em quinto.

A dobradinha da Ferrari foi a segunda da temporada. Eles conseguiram o mesmo resultado na corrida de abertura, no Bahrain. Com o resultado, Alonso e a equipe italiana ainda têm chances de disputar o título, mesmo após várias corridas com resultados fracos. Vettel, na pole pela sexta vez em 11 corridas, moveu o seu carro agressivamente para a direita na tentativa de bloquear os avanços de Alonso, o que abriu espaço para Massa ultrapassar os dois ainda na primeira curva.

Com a dobradinha da Ferrari garantida, a maior emoção da prova foi a batalha de egos entre o determinado brasileiro e o espanhol. “Isso é ridículo”, disse Alonso no rádio da equipe quando não conseguiu ultrapassar Massa na volta 21. Quando o piloto finalmente conseguiu ultrapassar, foi um sucesso mudo. “Não dá para ser mais óbvio do que isso. Ele podia ter colocado o braço para fora do cockpit e fazer o sinal para ultrapassá-lo”, disse o piloto inglês Anthony Davidson na BBC Radio

O australiano Mark Webber foi o sexto pela Red Bull, o polonês Robert Kubica ficou em sétimo pela Renault, seguido pelos alemães da Mercedes Nico Rosberg e Michael Schumacher. O russo Vitaly Petrov, que tem o seu futuro na equipe sujeito a muita especulação, conquistou o último ponto para a Renault, ao terminar pela primeira vez desde abril entre os 10 primeiros colocados.

Entre os demais brasileiros, Rubens Barrichello (Williams) foi o 12º, Bruno Senna (Hispania) terminou em 19º e Lucas Di Grassi (VRT) abandonou a prova com problemas mecânicos.

Acidente - Neste domingo aconteceu o primeiro aniversário do sério acidente no Grande Prêmio da Hungria que não só deixou Massa em coma por vários dias como também levou o piloto brasileiro a enfrentar ferimentos muito sérios que ameaçaram a sua vida. Massa foi atingido na cabeça por uma mola que se soltou de um carro durante um treino de classificação. O brasileiro ficou fora do restante da temporada de 2009 e não consegue vencer desde 2008.

Veja a lista dos 10 primeiros colocados:

1 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 67 voltas em 1h28m38s866

2 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - a 4s196

3 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - a 5s121

4 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - a 26s896

5 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - a 29s482

6 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - a 43s606

7 - Robert Kubica (POL/Renault) - a 1 volta

8 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - a 1 volta

9 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - a 1 volta

10 - Vitaly Petrov (RUS/Renault) - a 1 volta

adblock ativo