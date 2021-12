Alonso vê abandonos de rivais e vence na Coreia do Sul

Fernando Alonso contou com os abandonos de Mark Webber e Sebastian Vettel para ganhar o GP da Coreia do Sul e assumir a liderança do Mundial de Fórmula 1. Sem precisar fazer nenhuma ultrapassagem na pista, o espanhol acompanhou o acidente de Webber e a quebra do motor de Vettel para garantir os 25 pontos da vitória.

Outros que ganharam posições por problemas dos rivais foram Lewis Hamilton e Felipe Massa, que completaram o pódio sul-coreano, cuja cerimônia aconteceu já à noite por conta do grande atraso no início da corrida.

Michael Schumacher fez sua melhor prova desde o seu retorno à F1, terminando em quarto, seguido por Robert Kubica e Vitantonio Liuzzi, outro que teve sua atuação mais marcante em 2010.

Rubens Barrichello sofreu com o desgaste dos pneus no fim da corrida e caiu para a sétima posição, na qual recebeu a bandeirada. Completaram o grupo dos dez primeiros Kamui Kobayashi e Nick Heidfeld, ambos da Sauber, e Nico Hulkenberg, companheiro de Rubinho na Williams.

A corrida - A torcida para que a prova fosse pura emoção foi frustrada pela direção de prova. Pensando na segurança, a FIA decidiu atrasar a largada esperando a melhora do tempo. Sem sucesso. Ainda com chuva fraca, os pilotos seguiram por três voltas o safety-car, mas pressionaram os dirigentes pelo rádio, e a prova foi interrompida.



Quase duas horas depois, finalmente os 24 carros puderam correr como esperado. Mas por pouco tempo, já que diversos acidentes provocaram bandeiras amarelas e entradas do carro de segurança. Mark Webber foi o primeiro a ser traído pelo asfalto molhado e ainda levou junto Nico Rosberg, que havia feito ótima largada.



Depois, Lucas Di Grassi também sofreu acidente, graças a uma escolha equivocada de pneus - vinha com intermediários, arriscando um desempenho melhor do que os rivais, que corriam com pneus para chuva extrema. Sébastien Buemi, que tomou a mesma decisão de Lucas, também fez besteira.



Enquanto isso, lá na frente as posições continuavam semelhantes àquelas da largada. Vettel seguia em primeiro, Alonso havia assumido a segunda posição com a batida de Webber e Hamilton vinha em terceiro.



O alemão da Red Bull era soberano, mantendo vantagem para o espanhol da Ferrari. Sebastian, entretanto, não contava com a quebra de seu motor. Como no ano passado, em que o propulsor de seu carro o atrapalhou na disputa do título, Vettel se viu 25 pontos atrás do novo líder Alonso, que herdou a primeira posição e a vitória.

Final:



1°. Fernando Alonso (Ferrari), 2h48min20s810

2°. Lewis Hamilton (McLaren), a 14s999

3°. Felipe Massa (Ferrari), a 30s868

4°. Michael Schumacher (Mercedes), a 39s688

5°. Robert Kubica (Renault), a 47s734

6°. Vitantonio Liuzzi (Force India), a 53s571

7°. Rubens Barrichello (Williams), a 1min09s257

8°. Kamui Kobayashi (Sauber), a 1min17s889

9°. Nick Heidfeld (Sauber), a 1min20s107

10°. Nico Hulkenberg (Williams), a 1min20s851

11°. Jaime Alguersuari (Toro Rosso), a 1min24s146

12°. Jenson Button (McLaren), a 1min29s939

13°. Heikki Kovalainen (Lotus), a 1 volta

14°. Bruno Senna (Hispania), a 2 voltas

15°. Sakon Yamamoto (Hispania), a 2 voltas



Não completaram:



16°. Adrian Sutil (Force India)

17°. Sebastian Vettel (Red Bull)

18°. Vitaly Petrov (Renault)

19°. Timo Glock (Virgin)

20º. Sebastien Buemi (Toro Rosso)

21°. Lucas di Grassi (Virgin)

22°. Jarno Trulli (Lotus)

23°. Mark Webber (Red Bull)

24°. Nico Rosberg (Mercedes)

