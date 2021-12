Alonso surpreende e bate Mercedes em treino no Canadá

Fernando Alonso surpreendeu no primeiro treino livre do GP do Canadá de Fórmula 1. Nesta sexta-feira, 6, o espanhol da Ferrari superou os dois carros da Mercedes e foi o mais rápido da sessão. O inglês Lewis Hamilton foi o segundo mais veloz, seguido do companheiro de equipe, o alemão Nico Rosberg. Felipe Massa teve problemas no carro e não passou do 17º tempo.

Alonso bateu Hamilton e Rosberg, os líderes do campeonato, com um segundo de vantagem. Com mudanças no chassi e novidades no motor, ele marcou 1min17s238, quando faltavam apenas 20 minutos para o fim da sessão, contra 1min17s254 e 1min17s384 dos rivais. Kimi Raikkonen, também da Ferrari, esteve longe de acompanhar Alonso. Fez apenas 1min18s578 e foi o nono mais rápido.

O alemão Sebastian Vettel registrou o quarto tempo do dia, superando o companheiro de Red Bull, Daniel Riccardo - 1min18s361 contra 1min18s435. O piloto da Austrália, que está à frente do tetracampeão no campeonato, registrou o sexto tempo.

O quinto ficou com o finlandês Valtteri Bottas, parceiro de Massa na Williams. Ele marcou 1min18s361, mais de um segundo abaixo do tempo do brasileiro, 1min19s575. Bottas, contudo, pôde completar mais voltas no circuito. Foram 20, sem apresentar problemas no carro.

Massa, por sua vez, só circulou por sete voltas. Uma falha no sistema de recuperação de energia do seu carro o impediu de fazer mais voltas depois de fazer uma parada nos boxes. Sem condições, não pôde deixar a garagem para tentar obter um tempo melhor.

O segundo treino livre do GP do Canadá está marcado para as 15 horas desta sexta-feira, no Circuito Gilles-Villeneuve, em Montreal.

