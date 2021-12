O espanhol Fernando Alonso se manifestou publicamente pela primeira vez após o acidente sofrido no último domingo, durante os testes da Fórmula 1 no circuito de Barcelona. O piloto da McLaren divulgou um vídeo em que assegurou estar "completamente bem", destacando que até gostaria de participar das atividades desta semana da pré-temporada da principal categoria do automobilismo mundial.

"Como vocês podem ver, eu estou completamente bem", disse Alonso. "Eu gostaria de estar no teste desta semana em Barcelona, mas as recomendações dos médicos são de esperar um pouco, alguns dias", acrescentou. "Vou descansar neste fim de semana e mantê-los atualizados na próxima semana sobre o progresso e os verei muito em breve na pista. Obrigado por todo o apoio", concluiu o espanhol.

Assim, Alonso aproveitou o vídeo para tranquilizar os seus fãs sobre a sua condição, ainda mais após o presidente da McLaren, Ron Dennis, não garantir a presença do espanhol na prova de abertura da temporada 2015 da Fórmula 1, o GP da Austrália, marcado para 15 de março, em Melbourne.

Estadão Conteúdo Alonso se manifesta pela 1ª vez após acidente. Assista!

O piloto da McLaren recebeu alta na última quarta-feira, depôs de passar três noites em recuperação em um hospital, após sofrer uma concussão no acidente no circuito de Barcelona.

Com Alonso fora de combate, a McLaren acionou o reserva Kevin Magnussen para substituí-lo na semana final de testes da pré-temporada da Fórmula 1. E as atividades, mais uma vez no circuito de Barcelona, são fundamentais para a equipe inglesa, que vem tendo dificuldades no desenvolvimento do seu carro para o campeonato.

adblock ativo