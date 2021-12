Alonso quer igualar três títulos de seu ídolo Ayrton Senna

O espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, líder do Mundial de Fórmula 1, afirmou nesta sexta-feira, 21, em Cingapura, que deseja igualar os três títulos de seu ídolo, Ayrton Senna, depois de ter igualado o número de pódios do brasileiro.

Com o terceiro lugar há duas semanas no Grande Prêmio da Itália, o espanhol chegou a 80 pódios na carreira, mesmo número de Senna, que faleceu em um acidente no GP de San Marino em 1994.

Alonso afirmou que é difícil acreditar que igualou Senna, já que cresceu com pôsteres do ídolo brasileiro nas paredes de seu quarto. Apenas o alemão Michael Schumacher e o francês Alain Prost têm mais pódios na carreira.

"Eu me sinto muito orgulhoso. Quando você iguala alguma das marcas de Ayrton Senna é sempre muito bom, especialmente para mim. Sempre assisti suas corridas. Tinha seus carros e pôsteres no meu quarto. Por isso, ter o mesmo número de pódios que ele é algo que não posso acreditar", disse.

Alonso tem agora outro grande objetivo em mente: conquistar o terceiro título de pilotos, o que também o igualaria a Senna, campeão da F1 em 1988, 1990 e 1991.

Alonso, que venceu os campeonatos de 2005 e 2006, lidera o campeonato com 37 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o britânico Lewis Hamilton, a sete provas do fim da temporada, começando pelo GP noturno de domingo em Cingapura.

"Tudo vai bem na minha carreira. Eu me sinto muito bem, muito feliz e espero alcançar números melhores que Senna", disse, com um sorriso.

Mas Alonso admitiu que os pilotos da McLaren são os favoritos para a prova de domingo, após as vitórias de equipe nas últimas três provas, incluindo dois triunfos de Hamilton.

O finlandês Kimi Raikkonen (Lotus) e o atual bicampeão do mundo, o alemão Sebastian Vettel (Red Bull), estão um e dois pontos atrás de Hamilton, respectivamente.

"Todos estão fortes neste momento e todos são aspirantes à vitória. Ainda existem cinco ou seis pilotos que podem lutar pelo título", disse Alonso.

A corrida de domingo será precedida por uma homenagem a Sid Watkins, o britânico que chefiou a equipe médica da Fórmula 1 entre 1978 e 2004, que morreu no início do mês. As ideias de Watkins ajudaram a levar mais segurança à Fórmula 1 e evitar acidentes como o que matou Ayrton Senna em 1º de maio de 1994.

