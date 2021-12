Alonso prevê Ferrari mais preparada para GP do Bahrein

A Fórmula 1 volta ao Bahrein depois de realizar quatro dias de testes de pré-temporada no país em fevereiro. Na ocasião, Fernando Alonso foi bem e chegou a ficar na segunda posição em um dos testes, mas a previsão do piloto para o GP deste domingo é ainda melhor. O espanhol garantiu estar mais acostumado com as novas regras da categoria e previu um bom final de semana para a Ferrari.

"Desde o último teste no Bahrein, demos um grande passo à frente em termos de interação entre o motor elétrico e o motor de combustão. Todo mundo agora tem um melhor entendimento das regras, até para nós, pilotos, em termos de estilo de direção e como guiar este novo Fórmula 1. Então vamos para esta corrida com muito mais base do que nos testes de inverno", comentou.

Alonso vem tendo um bom começo de temporada e é o terceiro colocado no Mundial de Pilotos, após ficar na quarta posição no GP da Austrália e no GP da Malásia, no último final de semana. Já pensando na etapa de domingo, no Bahrein, o espanhol avaliou que o desempenho dos freios poderá definir o sucesso na corrida.

"O aspecto mais difícil do circuito em Sakhir é o freio, já que há longas retas seguidas de freagens pesadas, então uma curva apertada e outra reta. O desempenho do freio e a sensação que você tiver com ele vai dar confiança para atacar e conseguir boas voltas. Tirando isso, outra prioridade vai ser trabalhar na velocidade máxima", avaliou.

Companheiro de Alonso na Ferrari, Raikkonen vem tendo um início de temporada complicado e terminou na sétima colocação na Austrália e na 12.ª na Malásia, mas confia em uma mudança de panorama para este final de semana. "Voltamos para o Bahrein com muito mais experiência e conhecimento depois das duas primeiras corridas. Precisamos colocar este aprendizado em prática para fazer uma boa prova."

adblock ativo