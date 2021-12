Alonso lidera segundo treino livre na Bélgica; Massa é 5º

Fernando Alonso mostrou que a Ferrari vem forte em Spa-Francorchamps e marcou o melhor tempo desta sexta-feira, 27, de treinos livres para o GP da Bélgica. O espanhol superou o surpreendente Adrian Sutil na última chance que teve, fazendo 1min49s032. Em terceiro, ficou Lewis Hamilton.

Felipe Massa foi o quinto colocado. Rubens Barrichello, que comemora a sua 300ª participação em GPs na F1, conseguiu um bom nono lugar, terminando seis posições à frente de seu companheiro, o alemão Nico Hülkenberg. Lucas Di Grassi foi o 21º, logo à frente de Bruno Senna.

A sessão teve início ainda com a pista molhada pelas fortes chuvas que caíram desde a madrugada belga. Cientes de que o tempo melhoraria, porém, os pilotos apostaram nos pneus intermediários já no início dos 90 minutos de treino.

Com a mudança de condição da pista, que teve o asfalto secando à medida que o treino passava, a verdadeira disputa pelo melhor tempo aconteceu apenas nos últimos 45 minutos, quando os mais corajosos toparam entrar com pneus slicks — para pista seca — mesmo enfrentando setores ainda úmidos.

A opção de Jaime Alguersuari, o primeiro a usar os pneus lisos, mostrou-se bem-sucedida. O piloto da Toro Rosso teve sua ideia seguida por todos os favoritos. Não à toa, os tempos baixaram bastante e mais de cinco pilotos passaram pela liderança em apenas cinco minutos: Kamui Kobayashi, Jenson Button, Lewis Hamilton, Robert Kubica e Sutil foram os últimos a disputar a ponta antes de a direção de prova decretar uma interrupção no treino.

De acordo com a organização do GP, havia torcedores em em áreas perigosas do circuito, o que causou uma grande preocupação em relação à segurança. O safety-car, inclusive, passou cinco minutos em vistoria pela pista, a fim de deixar a direção de prova certa de que era possível voltar às atividades normais.

Faltando três minutos para o fim do treino, Alonso foi à pista e sobressaiu, vencendo o duelo particular contra Sutil. Neste sábado, às 6h, acontece o terceiro treino livre, com transmissão do SporTV. Às 9h, a Globo exibe o treino classificatório que decide o grid de largada.

Treino livre 2:

1. Fernando Alonso | Ferrari | 1min49s032

2. Adrian Sutil | Force India | +0s125

3. Lewis Hamilton | McLaren | +0s216

4. Robert Kubica | Renault | +0s250

5. Felipe Massa | Ferrari | +0s556

6. Sebastian Vettel | Red Bull | +0s657

7. Jenson Button | McLaren | +0s723

8. Pedro de la Rosa | Sauber | +1s049

9. Rubens Barrichello | Williams | +1s096

10. Kamui Kobayashi | Sauber | +1s168

11. Vitaly Petrov | Renault | +1s219

12. Michael Schumacher | Mercedes | +1s309

13. Nico Rosberg | Mercedes | +1s350

14. Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1s650

15. Nico Hulkenberg | Williams | +1s799

16. Vitantonio Liuzzi | Force India | +2s488

17. Sebastian Buemi | Toro Rosso | +2s491

18. Mark Webber | Red Bull | +2s604

19. Heikki Kovalainen | Lotus | +4s448

20. Jarno Trulli | Lotus | +4s607

21. Lucas Di Grassi | Virgin | +5s293

22. Bruno Senna | Hispania | +6s719

23. Sakon Yamamoto | Hispania | +7s007

24. Timo Glock | Virgin | +14s147

