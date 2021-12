Alonso faz melhor tempo em treino livre no GP de Mônaco

Depois do bom desempenho no GP da Espanha, Fernando Alonso liderou a primeira sessão dos treinos livres do GP de Mônaco nesta quinta-feira, 12. Ele foi o único a andar abaixo de 1min16s. O brasileiro Felipe Massa, que tem tido uma performance criticada na temporada, também correu bem e ficou com o quinto melhor tempo com 1min16s517.









adblock ativo