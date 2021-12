Alonso faz a pole do GP da Itália; Massa larga em 3º

O espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, fez o melhor tempo (1min21s962) e conquistou a pole position do GP da Itália de Fórmula 1, que será realizado neste domingo, 12, às 9h, em Monza. Com 1min22s084, o inglês Jenson Button, da McLaren, ficou em segundo seguido do brasileiro Felipe Massa (1min22s293), também da Ferrari, que larga na terceira colocação.

Líder do campeonato, o australiano Mark Webber, da Red Bull, marcou o tempo de 1min22s433, assegurou a quarta colocação e superou o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, que larga em quinto com o tempo de 1min22s623. O alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, não fez um bom tempo (1min22s675) e vai largar na sexta colocação.

O brasileiro Rubens Barrichello, da Williams, marcou 1min23s328 e ficou com a 10ª posição no grid. Os demais pilotos do país, Lucas di Grassi, da Virgin, e Bruno Senna, da Hispania, não passaram da primeira parte do treino e largam na 22ª e 23ª colocações, respectivamente.

CONFIRA O GRID DE LARGADA PARA O GP DA ITÁLIA:

