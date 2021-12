Alonso elogia Ferrari e mostra confiança para estreia

Depois de um ano tumultuado em seu relacionamento com a direção da Ferrari, Fernando Alonso iniciou a temporada 2014, com os treinos livres desta sexta-feira, elogiando a equipe e exibindo confiança para a abertura do campeonato, domingo, no GP da Austrália.

"Tivemos um dia muito positivo e, apesar do nervosismo por causa da complexidade das mudanças introduzidas no regulamento técnico, tudo correu bem. A equipe fez um super trabalho e não tivemos qualquer problema", elogiou o bicampeão, que chegou a ser repreendido publicamente pelo presidente Luca di Montezemolo em 2013 por conta de críticas à área técnica do time italiano.

O bom trabalho da Ferrari resultou na liderança de Alonso no primeiro treino livre. Na segunda sessão, o espanhol ficou em terceiro lugar, atrás somente da dupla de pilotos da Mercedes, a grande favorita ao título deste ano.

Alonso, no entanto, evitou valorizar o bom rendimento, que chegou a surpreender os rivais. "É impossível ter uma ideia clara de quão competitivos estamos porque, como de costume, os resultados de sexta-feira não significam muita coisa. Para saber mais, teremos que esperar para vermos todos correndo nas mesmas condições", disse o espanhol.

Equipes como a Williams, nova casa de Felipe Massa, aproveitaram o segundo treino livre para fazer simulações de corrida, em detrimento de voltas mais rápidas. Outras testaram novas configurações em seus carros para avaliar o rendimento.

Os carros voltarão à pista à meia-noite (horário de Brasília) para o terceiro treino livre. A classificação será definida às 3 horas deste sábado. A corrida está marcada para este mesmo horário, no domingo.

