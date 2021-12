Alonso domina o primeiro dia de treinos livres para o GP de Mônaco

No dia em que a Fórmula-1 completa 60 anos de atividade, o piloto espanhol Fernando Alonso brindou sua equipe, a Ferrari, única que está presente desde o início da categoria, com o melhor tempo do primeiro dia de treinos livres para o GP de Mônaco.



Alonso dominou os dois treinos da manhã desta quinta, 13, do mais tradicional circuito de rua do automobilismo. O espanhol marcou no último treino o tempo de 1min14s904, sendo o único piloto do dia a marcar abaixo da casa de 1min15s.

Confira os melhores os tempos do segundo treino desta quinta-feira em Mônaco:



1 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m14s904

2 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m15s013

3 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m15s099

4 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m15s120

5 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m15s143

6 - Robert Kubica (POL/Renault) - 1m15s192

7 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m15s249

8 - Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) - 1m15s460

9 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m15s619

10 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m15s620

11 - Vitaly Petrov (RUS/Renault) - 1m15s746

12 - Sebastien Buemi (SUI/STR-Ferrari) - 1m16s276

13 - Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth) - 1m16s348

14 - Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) - 1m16s522

15 - Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes) - 1m16s528

16 - Pedro de la Rosa (ESP/Sauber-Ferrari) - 1m16s599

17 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m16s818

18 - Jaime Alguersuari (ESP/STR-Ferrari) - 1m17s023

19 - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth) - 1m18s184

20 - Lucas di Grassi (BRA/VRT-Cosworth) - 1m18s478

21 - Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth) - 1m18s667

22 - Timo Glock (ALE/VRT-Cosworth) - 1m18s721

23 - Karun Chandhok (IND/Hispania-Cosworth) - 1m20s313

24 - Bruno Senna (BRA/Hispania-Cosworth) - 1m21s688









