Alonso diz esperar um carro mais rápido em Barcelona

Em terceiro lugar na temporada da Fórmula 1, Fernando Alonso ainda não conseguiu ameaçar os dois rivais da Mercedes, que dominaram as quatro primeiras etapas - o alemão Nico Rosberg lidera o campeonato, seguido de perto pelo inglês Lewis Hamilton. Agora, porém, o piloto espanhol da Ferrari diz que espera ter um carro mais rápido para a disputa do GP da Espanha, domingo, em Barcelona.

Com a chegada da Fórmula 1 na Europa, após etapas na Oceania e na Ásia, todas as equipes devem apresentar novidades em seus carros. A Ferrari é uma delas, como confirmou o próprio Alonso. "Trouxemos melhorias. Depois de três semanas do último GP, tivemos tempo de revisar algumas coisas e colocar novas peças. Acredito que estaremos mais rápidos", avaliou o piloto espanhol.

Ele admitiu que a Mercedes mostrou uma "grande vantagem" sobre as demais equipes nas quatro primeiras etapas - por isso mesmo, Rosberg lidera com 79 pontos, contra 75 de Hamilton e 41 de Alonso. Mas espera agora diminuir um pouco essa diferença, o que poderá ser visto já nos dois treinos livres desta sexta-feira, que abrem a programação do GP da Espanha no circuito da Catalunha.

