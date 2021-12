Aloha Spirit Festival agita o Porto da Barra

Não só a previsão de clima ensolarado atraiu as pessoas à praia da Barra neste fim de semana. Até este domingo, 11, a movimentação no Porto fica por conta do Aloha Spirit Festival, inédito em Salvador.

Pela primeira vez, a cidade recebe a terceira e última etapa de 2016 do maior festival de esportes aquáticos da América Latina, que já passou por Ilhabela (São Paulo) e Paraty (Rio de Janeiro).

Desde a última sexta-feira, atletas profissionais e amadores disputam provas de seis modalidades: canoa havaiana, stand up paddle, surfski, paddleboard, natação e waterman.

"Achei bem interessante. Fiquei com vontade de tentar o stand up paddle", disse a autônoma Rosane da Costa, que acompanhou o segundo dia do evento.

Nas areias, sotaques de todo o Brasil podiam ser ouvidos ontem. Só entre funcionários e atletas, o Aloha mobiliza cerca de 600 pessoas, segundo a organização. Para Susana Sousa, produtora do festival, além de incentivar a prática dos esportes aquáticos, o festival ajuda a divulgar a cidade como destino turístico.

"Temos atletas do país todo, que aproveitam para conhecer Salvador. Além disso, ajuda a divulgar a praia e a movimentar o comércio em torno do evento", pontuou.

Filmes

Ontem, também teve cinema a céu aberto. No Cine Aloha, foram exibidos filmes nacionais sobre a prática e a cultura dos esportes outdoor: "Essa é outra atração que trazemos à cidade, é uma forma de atrair pessoas em geral, já que é aberto ao público e gratuito".

Patrícia Cardeal, de Ilhabela (SP), participou das últimas etapas no Sudeste do país e aproveitou a folga entre as competições de canoagem havaiana, em que compete, para conhecer a cidade com a equipe. "Já passeamos muito, fizemos bastante turismo. Pena que, amanhã, vamos embora", contou.

Para ela, participar de um festival como o Aloha ajuda a fomentar o interesse por esportes aquáticos que não são tão populares nas praias brasileiras. "A canoa havaiana, por exemplo, não é tão conhecida assim. Acho muito importante divulgar um esporte que as pessoas pouco conhecem", disse.

"É uma forma de incentivar as pessoas a frequentar a praia e a praticar esportes. O Porto da Barra estava precisando de algo assim", brincou o administrador Sérgio Costa, que costuma caminhar pelo local.

As primeiras provas a serem disputadas às 8h de hoje, último dia do festival, são de stand up paddle e canoa havaiana. Mas, ao longo da manhã, banhistas e curiosos poderão assistir às competições das outras modalidades. O festival será encerrado às 12h.

