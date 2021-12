Allione retorna ao Bahia e joga contra o Flu de Feira neste sábado

A novela pelo desfecho do retorno do meia Allione ao Bahia foi longa, mas o capítulo final ocorreu em velocidade máxima.

Nesta sexta-feira, 26, no mesmo dia em que o Esquadrão oficializou sua chegada em novo empréstimo junto ao Palmeiras até o final do ano, o argentino de 23 anos já teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Com isso, o atleta deve reestrear com a camisa Tricolor neste sábado, 27, no jogo contra o Fluminense de Feira, às 17h, em Pituaçu, pela terceira rodada do Campeonato Baiano.

Mando de campo do Esquadrão quando a Arena Fonte Nova está impossibilitada de receber jogos – é o caso de hoje – Pituaçu traz boas e más recordações da primeira passagem de Allione no Bahia.

Seu primeiro jogo no 'Pituaço' serviu como cartão de visitas do que o argentino podia render na equipe. Em grande atuação, Allione fez um gol e deu duas assistências na goleada Tricolor por 6 a 0 sobre o Bahia de Feira.

O argentino ganhou, inclusive, o prêmio 'Barril Bobrado' (votação feita pelo Twitter oficial do clube sobre o melhor jogador da partida) com 87% dos votos, uma das maiores pontuações já obtidas na votação.

Mas Pituaçu também marca um dos piores momentos de Allione no Tricolor. Foi no empate em 1 a 1 do Bahia com o Avaí, pela 14ª rodada do Brasileirão. Em uma noite de péssima atuação de toda a equipe, Allione e Régis acabaram substituídos pelo então técnico Jorginho ainda no intervalo da partida. Segundo revelação feita pelo ex-presidente do Bahia, Marcelo Sant'ana, dois atletas chegaram a pedir para deixar o clube na época de Jorginho. Um deles, segundo apuração de A TARDE, era Allione. O outro, Régis.

Mas, agora, o técnico e o momento são outros. Guto Ferreira conta muito com o argentino para dar mais qualidade ao setor ofensivo tricolor, que fez apenas dois gols em três jogos em 2018.

"Acho que o ano dele diz o quanto pode nos ajudar. Foi um dos pilares da equipe na Copa do Nordeste. Teve uma lesão, ficou fora um tempo e, quando voltou com Carpegiani, voltou acrescentando. Jogador experiente, tem know how e histórico vencedor. Isso nos ajuda muito", declarou Guto em entrevista ontem, durante o treino em Pituaçu.

Mais estreias

Além da reestreia de Allione, Guto deve colocar em campo outras novidades contra o Flu de Feira. Para tentar melhorar o retrospecto do ataque do Esquadrão – que só balançou a rede duas vezes em três partidas, ambas no último desafio: o 2 a 1 sobre o Jacuipense – Kayke ganha uma oportunidade no time titular. É esperada também a estreia do zagueiro Douglas Grolli. No gol, Anderson será o titular.

Serão poupados da partida de hoje o goleiro Douglas, os zagueiros Tiago e Lucas Fonseca, o lateral Léo, os volantes Elton e Edson, além do atacante Edigar Junio. O lateral Nino e o meia Régis estão lesionados e seguem em tratamento no departamento médico do clube. O centroavante Hernane também não foi relacionado para o jogo.

