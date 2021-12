Allan e Ana Marcela mantêm chances de título da Copa do Mundo

Os baianos Allan do Carmo e Ana Marcela permanecem treinando no Canadá, nesta sexta-feira, 28, e até o dia 12 de agosto, quando vão disputar a 5ª etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas.

Allan saltou da 11ª colocação para a quinta, com 28 pontos, depois do resultado desta quinta-feira, 27, em que terminou em 4º lugar a etapa da Copa, realizada no Lac St. Jean, Quebec, no Canadá.

O nadador baiano completou a prova de 10 km em 1h56min17. O resultado foi de apenas três milésimos a mais do que o canadense Hau-li Fan, que conquistou a medalha de bronze com o tempo de 1h56min17.

Venceu a competição o italiano Simone Ruffini, cravando o tempo de 1h56min11, seguido pelo compatriota Federico Vanelli, em 1h56min13.

Prata para Ana

Já Ana Marcela voltou a ganhar uma medalha, desta vez de prata, com o segundo lugar na prova dos 10 km para mulheres. Ela completou com o tempo de 2h4min24.

A vencedora foi a italiana Arianna Bridi, em 2h3min15. A gaúcha Viviane Jungblut completou o pódio, em 2h4min26, garantindo o bronze.

Com o resultado, Ana Marcela manteve a 3ª posição no ranking e continua na briga pelo quarto título da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas.

Lideram o Circuito as italianas Arianna Bridi, com 70 pontos, seguida pela compatriota Rachele Bruni, que soma 53 pontos, contra 44 de Ana.

No masculino, lideram também os italianos Federico Vanelli, com 56 pontos, seguido por Simone Ruffini, com 53 pontos.

Após a 5ª etapa da Copa, que agora será realizada no Lac Megantic, também no Canadá, o grupo de atletas de várias partes do mundo encara duas últimas etapas decisivas para o título.

A penúltima da temporada será em Chun'an, na China, no dia 15 de outubro, e a final no dia 21 de outubro, em Hong Kong.

