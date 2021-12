Allan e Ana confirmam presença na Mar Grande/Salvador

Os campeões mundiais Allan do Carmo e Ana Marcela estão confirmados como principais estrelas da 52ª edição da Travessia A TARDE Mar Grande/Salvador, que será disputada no dia 10 de janeiro. Ana Marcela é a recordista com seis vitórias na competição, realizada pelo Grupo A TARDE, enquanto Allan tentará conquistar o primeiro lugar pela sexta vez, este ano, e se tornar o maior vencedor entre os homens.

Se conseguir o feito, vai superar o veterano Lourival Quirino, com quem está empatado em cinco vitórias para cada um. O próprio Quirino é uma das novidades da travessia, que ele não nada desde a década de 1990. O nadador juazeirense fez história ao vencer o evento nos anos de 1989, 1991, 1992, 1994 e 1995. Ele já avisou que, assim como Allan, vai nadar a prova para buscar a sua sexta vitória na prova.

Tudo é possível em se tratando de uma travessia como a Mar Grande, como sinaliza o próprio Allan. "É uma prova diferenciada das que fazemos no Circuito Mundial. É de uma ilha para Salvador e a estratégia é diferente. Tem o guia, o barco exclusivo", ponderou o campeão mundial.

Allan vem cumprindo uma gradativa quebra de marcas a cada travessia. "Já igualei a marca de Norio Ohata, que foi campeões quatro vezes seguidas (1964-67). Também me tornei recordista na última prova, com 1h34min08. Agora vou buscar passar Quirino em número de vitórias", afirma o nadador.

O atleta olímpico, principal nome do Brasil para brigar por medalhas na Rio-2016 aposta em que todas as competições que vem disputando servirão de preparação para os 10 km da Olimpíada. "A Mar Grande/Salvador estará cumprindo nosso planejamento, que é de disputar uma prova por mês até a Olimpíada", explicou.

Prêmios do COB

Para Ana Marcela, uma das principais novidades após voltar a nadar pela Universidade Santa Cecília (Unisanta), em Santos (SP) é a expectativa de conquistar o Prêmio Brasil Olímpico novamente. A tricampeã mundial é uma das indicadas pelo COB à honraria e receberá homenagem como a melhor maratonista aquática brasileira.

Ela é uma das três atletas mais votadas pelo colégio eleitoral do Prêmio Brasil Olímpico 2015, ao Troféu de Melhor Atleta do Ano. A atleta baiana tem como adversárias na disputa Ágatha/Bárbara, do vôlei de praia, e Fabiana Murer, do atletismo)

Além disso, está concorrendo pela terceira vez ao prêmio de melhor nadadora do mundo pela Federação Internacional de Natação (Fina). "Já bati na trave duas vezes. Este ano, vou concorrer de novo", disse Ana, que é esperança de medalhas na Rio-2016.

Para a travessia deste ano, a recordista isolada com seis vitórias pretende inaugurar a lancha particular para servir de barco-guia. A embarcação será entregue à nadadora antes do Natal, segundo informou o pai, George Cunha responsável por gerenciar a carreira da tricampeã mundial.

A 52ª edição da Travessia A TARDE Mar Grande/Salvador tem o patrocínio do Governo do Estado da Bahia e da Prefeitura de Salvador, além do apoio de Brasken, Vitalmed, ?Yacht Club da Bahia e Piatã FM??.

