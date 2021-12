Allan do Carmo vira o ano treinando para a travessia

A farra do nadador olímpico Allan do Carmo na virada do ano resumiu-se a nadar 10 km na quinta-feira (31) pela manhã e outros 9 km na sexta (1º). Outro tipo de festa está descartado porque o nadador cumpre parte do programa do treinamento deste mês visando à 52ª Travessia Mar Grande/Salvador.

A prova será disputada no dia 10 de janeiro, com largada às 8h, da Praia do Duro ao Porto da Barra. A travessia será apenas um dos compromissos na agenda do nadador, cujo foco principal no próximo ano é a participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. "Toda a preparação é voltada para a Olimpíada, e a Mar Grande é uma parte desse programa", explicou Allan, referindo-se à prova olímpica, na qual vai representar o país nos 10 km da maratona aquática.

Recorde na mira

Ele lutará pelo sexto título da travessia. Se conseguir, passará o também recordista Lourival Quirino, com quem está empatado em número de vitórias. Quirino estava planejando fazer a prova deste ano, mas desistiu devido a uma lesão. Assim, o veterano terá de ver de fora a briga pelo pódio entre Allan e rivais que ele já está acostumado a enfrentar.

"A maré vai estar mais complicada, acho que não vai dar para recordes. Os tempos vão ser entre 1h45 e 1h50, e a vitória está em aberto. Luís Rogério Arapiraca, Renan Barbosa e Jardiel Luquine vão ser meus principais adversários", comentou Allan.

"Nado para mim"

O campeão mundial de 2014 de maratonas aquáticas foi instigado a falar sobre a possibilidade de Ana Marcela voltar a vencer todos os homens e ser campeã geral. Ana já conseguiu essa façanha duas vezes, em 2008 e 2012, quando superou todos as concorrentes da categoria feminino e, de quebra, também no masculino.

Em 2012, passou na frente do próprio Allan do Carmo, após escolher uma rota melhor do que o colega de seleção brasileira de maratonas. "É um desafio a mais para Ana. Eu não nado para ela, nado para mim. Se ela fizer de novo, parabéns. Vou dar o meu melhor como sei que ela fará o mesmo", comentou o nadador.

Com a agenda previamente fechada, Allan embarcará dois dias depois da travessia para o treinamento de altitude no México. Ele ficará do dia 12 de janeiro até o dia 7 de fevereiro treinando a uma altitude de 1.900 metros.

Tradição

Com 10 km de extensão em linha reta, o desafio acaba crescendo para 12 km devido à força da maré e correntes marítimas. O Grupo A TARDE, que realiza a mais tradicional e antiga prova de natação da Bahia, espera 100 participantes e um público estimado de três mil pessoas.

A largada será às 8h, na Praia do Duro, em Mar Grande, com chegada prevista para as 9h40 no Porto da Barra, em Salvador, para os nadadores mais rápidos. Para a segurança da travessia, lanchas e barcos da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) estarão acompanhando o percurso dos atletas.

A Vitalmed participa com UTIs móveis (terrestre e marítima) e ambulâncias do SAMU também ficam à disposição para o caso de alguma necessidade. Além disso, agentes da Transalvador, Salvamar, Bombeiros, Policiais da Guarda Municipal e Capitania dos Portos farão a segurança do local.

