Allan do Carmo vence maratona e se garante em mundial

O nadador baiano Allan do Carmo venceu, na manhã deste sábado, 18, em São Bernardo do Campo/SP, a 2ª Etapa do Brasileiro de Maratonas Aquáticas. Com o tempo de 56'39", ele ficou com uma das vagas do Brasil para a disputa da prova de 5 km do Mundial de Kazan, na Rússia, que vai acontecer em junho deste ano. No entanto, ele frisa que esta é uma prova alternativa.

"Em Kazan, quero nadar a prova de 10 km. É o meu foco porque é essa prova que vai selecionar os atletas que disputarão as Olimpíadas do Rio. Mas, de toda forma, garantir a presença lá já é um passo importantíssimo. A prova aqui foi de um nível elevadíssimo e muito rápida. Eu e minha equipe técnica estamos muito felizes com o rendimento e o resultado", disse o atleta. Vitor Colonese ficou com o segundo lugar e também confirmou presença no mundial. Diogo Villarinho completou o pódio.

Allan volta a nadar no dia 2 de maio, em Cancún, no México, pela 4ª etapa do Circuito Mundial. Essa prova selecionará os dois brasileiros que vão disputar os 10 km do Mundial de Kazan. "Já estamos com a cabeça lá no México, com certeza. Cada prova seguinte é a mais importante. O objetivo maior está lá na frente, que é a vaga olímpica, mas até chegar lá, preciso fazer o passo a passo que vai me deixar em condição de realizar este grande sonho", observou. Caso Allan confirme presença na prova dos 10 km no mundial, ele não vai nadar a prova e 5 km.

