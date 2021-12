Allan do Carmo vence Maratona Aquática e confirma favoritismo

Mesmo com o tempo fechado nos últimos dias, a 2ª Etapa do Campeonato Baiano de Maratonas Aquáticas ocorreu neste sábado, 23, na praia de São Tomé de Paripe, em Salvador. Para garantir a segurança dos participantes, a Federação Bahiana de Desportos Aquáticos (FBDA) monitorou as condições climáticas desde a sexta, 22.

A competição, que contou com a participação de vários atletas nas mais diversas categorias, confirmou o favoritismo de Allan do Carmo. O baiano, que participou das Olimpíadas no Rio de Janeiro, em 2016, venceu a prova principal masculina, seguido por seus companheiros de equipe, Windson Pinório Filho e Lucca Pilotto, fechando o pódio.

Na categoria por equipes, a melhor ficou com o Yacht Clube da Bahia, que acumulou 729 pontos no decorrer da competição. Arcanjo D’Água/Greco e ACEB fecharam o pódio com 690 e 650 pontos, respectivamente.

