Allan do Carmo tem seu melhor resultado no Mundial de maratona aquática

No Mundial de maratonas aquáticas realizado no Lago St. Jean, em Roberval, no Canadá, Allan do Carmo terminou na décima colocação na prova dos dez quilômetros que aconteceu no último domingo, 18. O vencedor foi o italiano Valerio Cleri, sendo que os russos Evgeny Drattsev e Vladimir Dyatchin completaram o pódio.

