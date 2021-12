Allan do Carmo nada última prova local antes da Rio-2016

Em contagem regressiva para a Olimpíada do Rio-2016, o nadador baiano Allan do Carmo faz neste sábado, 7, sua última prova na Bahia antes dos Jogos: os 3 km da Travessia Soho/Porto da Barra, pela 3ª etapa do Campeonato Baiano de Maratonas Aquáticas, com largada às 8h.

"Já nadei e venci várias vezes essa prova. Quero ser o primeiro novamente para me despedir com vitória", afirmou Allan, que fará uma última aparição oficial na cidade, quando conduzirá a tocha olímpica na passagem por Salvador, no dia 24.

O restante dos outros dois meses e meio que antecederão a Olimpíada do Rio-2016 serão utilizados para a manutenção do treinamento na piscina da Aceb, no Costa Azul. Nesse tempo, ele fará competições no país e exterior e uma preparação especial na altitude do México.

Integrar o grupo que vai se revezar na condução da tocha, em Salvador, é inédito para Allan. À medida que o dia se aproxima, acende-se nele o desejo de competir nos 10 km da maratona olímpica. "Agora faltam menos de 100 dias para os Jogos. A minha prova vai ser no dia 16 de agosto, às 9h, em Copacabana, no Rio", anotou, mostrando que realmente conta as horas para o evento.

Boa lembrança

A Praia de Copacabana traz boas recordações para Allan. "Foi onde me classifiquei para o Pan e depois ganhei a medalha no Pan-Americano de 2007. Já venci também o Desafio Rei e Rainha do Mar", lembra o atleta.

Allan disse ainda que costuma monitorar os adversários classificados para a Olimpíada nas redes sociais e outras mídias. "Vejo quem é que está competindo bem, treinando mais. Ou está mais forte ou mais fraco", disse, referindo-se principalmente ao inglês Jack Rex David Brunell, ao francês Marc-Antonie Daniel Frede Oliver e ao norte-americano Jordan Wilimovsky, atual campeão mundial.

O período de espera é ocupado também cuidando da saúde psicológica, para segurar a esperada pressão da torcida por bons resultados, e em manter uma dieta saudável.

Ba-Vi

Para Allan, uma boa forma de liberar a ansiedade e relaxar é a passagem do Dia das Mães e o Ba-Vi que decidirá o Campeonato Baiano deste ano, ambos para este domingo. Tricolor, ele está confiante na virada de seu time (arriscou um 2 a 0), mas já antecipou que vai preferir tirar o dia para passar com a mãe, em vez de ir à Arena Fonte Nova.

Dentre os representante baianos na Rio-2016 com chances de medalhas, Allan é o único que mantém a sua base de treinamento e equipe multidisciplinar 100% concentrada na Bahia. Outros três baianos do boxe, Robson Conceição, Robenilson de Jesus e Adriana Araújo, também estão cotados ao pódio, mas se preparam para os Jogos divididos entre a Bahia e o centro de treinamento da seleção brasileira, em São Paulo.

"Amo Salvador. Aqui me sinto acolhido por todos. Me falam na rua: 'Parabéns, admiro o seu trabalho' ", disse Allan.

