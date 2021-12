Allan do Carmo mantém foco na fase de preparação à Rio-2016

Campeão do desafio Rei e Rainha do Mar em 2014, o nadador baiano Allan do Carmo abriu mão de ser protagonista este ano, quando o evento terá uma etapa inédita em Salvador. A primeira competição tem largada marcada para a partir das 7h30 de domingo, 3, na Praia de São Tomé de Paripe [confira abaixo].

Presente nesta sexta-feira, 1º, no treino oficial dos oito atletas do grupo de elite, Allan aproveitou o momento como inspiração para continuar focado na fase de preparação para a Rio-2016. Ao mesmo tempo, emprestou sua motivação aos colegas.

Principalmente Luís Rogério e Victor Colonese, maiores candidatos ao título do desafio na opinião do próprio Allan. "Para a competição feminina, acho que as favoritas são a gaúcha Betina Lorscheitter e a italiana Alice Franco", disse o nadador, completando o palpite.

Allan viaja na manhã deste sábado, 2, para o treinamento de altitude no México e só voltará a nadar no dia 16 de agosto, na Olimpíada. Uma medalha viria como presente de aniversário ao maratonista, que completará 27 anos no dia 3 de agosto.

O baiano passará 21 dias nos 1.900 metros de altitude mexicanos. O local é usado sempre como forma de treinamento para adquirir resistência extra. "Lá em cima o ar é rarefeito, a gente cansa mais rapidamente. Quando desce, cansa menos nas provas", resumiu o nadador, explicando o objetivo do treinamento.

Dedicação exclusiva

Um dos candidatos a medalha na Rio-2016, Allan explicou que, até a Olimpíada, não competirá para se dedicar exclusivamente à preparação. "Já fomos treinar nove vezes na altitude. A rotina lá em cima é descansar, comer e treinar", explicou Allan.

Segundo o nadador, a preparação nessas condições contribui para o aumento de hemoglobina no organismo e melhora a resistência. A prática é recorrente por parte dos outros atletas olímpicos do Brasil e concorrentes estrangeiros.

O retorno ocorrerá perto da maratona aquática de 10 km na Olimpíada. Segundo Allan, após o treino, o potencial de rendimento chega ao pico no 25º dia, ou seja, quatro dias após a volta ao Brasil.

Esta será a segunda etapa do treinamento em altitude. A primeira foi feita em janeiro, também no México, onde Allan e o técnico Rogério Arapiraca vão se reunir com integrantes da seleção brasileira, a exemplo da baiana Ana Marcela e Poliana Okimoto.

"Volto a Salvador e, depois de alguns dias, arrumo as malas e vou para o Rio de Janeiro, onde vou ficar concentrado até a Olimpíada", afirmou Allan.

