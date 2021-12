Allan do Carmo leva ouro nos 5km aquaticos no Sul-Americano

O nadador brasileiro, Allan do Carmo, venceu a prova e garantiu o ouro nos 5km do Sul-Americano de Maratonas Aquáticas. O baiano ficou com o primeiro lugar com o tempo de 1h, 4min e 38seg. A medalha de prata ficou com, também brasileiro, Victor Colonese. A competição está sendo disputada nas águas de Laguna de Bujama, em Lima, no Peru.

O maratonista baiano está se preparando para a prova de 10km, onde os oito primeiros colocados se classificarão para o Pan-Americano. Com grande experiência no Sul-Americano, Allan já faturou 3 ouros na principal prova (10km), nas edições de 2006, 2014 e 2015.

“Essa prova foi importante para ganhar mais confiança para a próxima, de 10km e decisiva para representar o Brasil no Pan-Americano. Fiquei muito feliz com o meu desempenho, levando em conta os obstáculos de nunca ter nadado no local e da baixa temperatura da água, o que me fez nadar, pela segunda vez, de traje de borracha. Agora é focar no desafio que vem na sequência e repetir o bom resultado”, afirmou o nadador.

Allan volta a cair na água nesta sexta-feira, 2, para buscar mais um ouro nos 10km. No sábado o baiano participa do revezamento misto. As duas provas estão marcadas para 12h30 (horário de Brasilia).

