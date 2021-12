Allan do Carmo ganha bronze na China, mas Ana Marcela e Poliana ficam sem medalha

Medalhista de bronze nos Jogos do Rio, Poliana Okimoto começou neste domingo, 9, o seu ciclo olímpico visando Tóquio-2020. Ela e Ana Marcela Cunha, apenas décima colocada em Copacabana, não conseguiram alcançar o pódio na etapa de Chun'an, na China, da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas. Poliana ficou em quinto, com a compatriota em sexto.

Se as mulheres não conseguiram confirmar o favoritismo, Allan do Carmo fez a parte dele. Depois de decepcionar na Olimpíada, o maratonista baiano ganhou o bronze na China. A prova foi vencida pelo italiano Simone Ruffini, seguido pelo alemão Andreas Waschburger, com o brasileiro em terceiro.

No feminino a vitória foi da chinesa Xin Xin, com muita folga. A argentina Cecília Biagioli ficou com a prata e a italiana Ariana Bridi com o bronze. A campeã olímpica Rachele Bruni, também da Itália, ficou em quarto, logo à frente de Poliana e Ana Marcela.

Agora, o trio brasileiro segue para Hong Kong, onde, no sábado, acontece a última etapa da Copa do Mundo em 2016, na mais tradicional prova do circuito. Diferente das temporadas anteriores, os brasileiros não participaram a maioria das etapas, pensando na Olimpíada, e por isso não brigam pelo título geral.

